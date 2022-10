Homem ataca ex com enxada e é preso em São João da Boa Vista

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica depois de agredir a ex-companheira com uma enxada, no bairro Recanto do Jaguari, em São João da Boa Vista, no domingo, dia 25.

De acordo com o Portal de Notícias G1, a Polícia Militar informou que foi chamada na Rua Tabapuã e encontrou a vítima consciente, sendo atendida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Ela disse que seu ex-companheiro teve uma crise de ciúmes e a atacou com uma enxada na cabeça. Uma amiga da vítima que estava no local presenciou o ataque e separou a briga.

A vítima foi socorrida até à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi atendida e liberada. O homem foi preso em flagrante no local do crime e foi encaminhado para o Plantão Policial.