Homem é preso suspeito da morte de jovem encontrada em terreno de Mogi Guaçu

Um homem de 32 anos foi preso suspeito de matar a jovem Ohara Karen da Silva Santos, de 25 anos em um terreno na região do bairro Portal dos Lagos, em Mogi Guaçu. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele teria confessado a autoria do crime e está preso temporariamente por 30 dias.

A prisão ocorreu no último sábado, dia 24, mas a informação foi confirmada pela pasta nesta segunda-feira, 26, conforme publicação do portal G1. Ainda segundo a SSP, laudos periciais estão em elaboração e serão analisados pela autoridade policial assim que forem finalizados.

Confissão

Em entrevista ao Portal da Cidade, de Mogi Guaçu, o delegado chefe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) do município, Dalton David Ferreira, detalhou que o autor do crime tem 33 anos, trabalha, diz que não consome drogas e afirmou que matou a jovem, uma prostituta que fazia ponto na avenida das Torres (Avenida José Rodrigues Neto) e era viciada em cocaína, por causa de um desacordo sobre o pagamento do programa.

Ele confirmou que pegou Ohara no local e manteve relações sexuais com ela no local onde ela acabaria morta minutos depois. Ainda de acordo com o homem, na hora de pagar, houve um desentendimento e a moça teria sacado uma faca para ele.

O homem a teria dominado, pegado a faca e desferido três golpes contra Ohara, que morreu devido a uma hemorragia aguda. “Em seguida, ele alega que teve um ‘branco’ e não se recorda do que ocorreu”, contou o delegado, duvidando dessa versão. No corpo de Ohara também havia marcas de esganadura (estrangulamento no pescoço).

O delegado afirmou que vai pedir a prisão temporária do indivíduo e indiciá-lo por homicídio qualificado e estupro. As roupas que ele usava no dia do crime foram enviadas ao Instituto de Criminalística da Polícia Científica. Dalton Ferreira também negou que a vítima estivesse grávida, conforme especulações iniciais.