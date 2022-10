PM apreendeu em Vargem, moto furtada em Poços

Durante patrulhamento pelo Centro, no domingo, dia 25, por volta das 20h45, a equipe da Polícia Militar do cabo Thomaz e cabo Amauri avistou uma motocicleta pelo Centro e ao verificar seus dados junto ao sistema, foi verificado se tratar de um veículo furtado.

Quando o motorista viu os policiais, tentou fugir, porém, devido a grande aglomeração de pessoas no local, não conseguiu. Ele abandonou a moto e fugiu a pé, entrando no meio da multidão, não sendo possível abordá-lo.

A motocicleta havia sido furtada em Poços de Caldas. Foi feito contato com o proprietário da moto, que compareceu na Delegacia de Polícia Civil para registrar a recuperação do veículo.