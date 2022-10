Eleições 2022

Filas e demora marcam as eleições na parte da manhã

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande percorreu os colégios eleitorais do município na parte da manhã deste domingo, dia 2 de outubro, quando acontecem as eleições para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual e pode constatar enormes filas nas seções eleitorais e também demora que em alguns casos chegou a mais de duas horas para o eleitor poder votar no seu candidato.

Na Escola Gilberto Giraldi, localizada na Vila Polar, por volta das 10h20, eleitores relataram espera de mais de uma hora na fila. Segundo apurou o jornal, a questão da biometria e também a falta de uma cola para votar, acabaram atrasando em demasia a votação.

Na escola D. Pedro II, em uma parte da manhã a votação era mais tranquila, mas logo depois das 10hs, a situação era a mesma, filas e uma certa demora para a votação. Uma das seções conferidas pelo jornal, por volta das 10h35, dos 170 eleitores aptos a votarem, apenas 70 tinham votado até aquele momento.

Segundo os mesários, a questão da biometria estava atrasando a votação, pois o eleitor tinha de testar os dedos para confirmar se estava apto a votar e às vezes não era reconhecido, tendo que tentar por quatro vezes. Só então se não fosse reconhecido, poderia assinar e ser autorizado a votar, o que demorava um pouco mais para votar.

Na Escola Benjamin Bastos, outro importante colégio eleitoral situado no Centro da cidade, na seção 12, às 10h40, de 347 eleitores, apenas 73 tinham votado até aquele momento. Outra causa dos atrasos verificados, era com a dificuldade de muitos eleitores em não levarem uma colinha contendo o número de seus candidatos e a ordem certa de votação. O aguardo para confirmar cada voto dado pela urna eletrônica, também ajudou a diminuir o ritmo da votação.

Em todos os colégios eleitorais, apesar das filas, a situação era de tranquilidade e normalidade com os eleitores podendo exercer o direito de escolher seus candidatos tranquilamente. Na Escola Alexandre Fleming, eram 11h e a reportagem do jornal conferiu na 9ª seção que tinham votado somente 98 eleitores dos 306 inscritos, cerca de 30%.

Na Escola Nair Bolonha, situada nas imediações do Jd. Paulista e que engloba milhares de eleitores junto aos principais bairros da Cohab, localizada acima do asfalto, filas enormes e espera de mais de duas horas para o eleitor poder votar. Eram 11h20 e na seção 83 onde votam 379 eleitores, apenas 79 eleitores, pouco mais de 20% tinham votado. Não por acaso, alguns eleitores indagados pela Gazeta, disseram que estavam há mais de três horas na fila.

Segundo um dos membros de apoio da Justiça Eleitoral na Escola Nair Bolonha, uma das causas do atraso seria a prioridade dada naquele horário aos idosos, mulheres com crianças no colo e pessoas com dificuldade em mobilidade.

Na seção 46ª da Escola José Gilberto no Jd. Dolores, às 11h48, 105 eleitores votaram de um total de 381 eleitores. Segundo um dos mesários, a tendência seria de movimento grande durante todo o dia de votação neste domingo.

No Posto de Justificativa da Escola José Gilberto, onde se concentram muitos eleitores que vieram de outros estados brasileiros para trabalhar principalmente na safra da batata, que se encerra neste mês, cerca de 100 eleitores já haviam justificado seu voto junto à Justiça Eleitoral. São trabalhadores oriundos da Bahia, Ceará, Piauí, dentre outros estados nordestinos. A média de demora era de 40 minutos, segundo um dos apoiadores da Justiça Eleitoral.

A reportagem da Gazeta trará logo mis à tarde e também no encerramento das eleições, mais notícias da votação deste domingo em Vargem Grande do Sul, visitando inclusive outros colégios de votação da cidade.

Para dar mais agilidade na hora de votar, o jornal Gazeta de Vargem Grande aconselha os eleitores a fazerem a colinha dos candidatos em casa, escrever em um papel e levar para votar na urna eletrônica.

Foto: Reprodução Justiça Eleitoral PA

Colégio D Pedro

Escola Alexandre Fleming





Escola Benjamin Bastos

Demora e fila em todos os colégios eleitorais da cidade



Escola Nair Bolonha







Escola Gilberto Giraldi





Escola José Gilberto