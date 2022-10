Em Vargem, Bolsonaro (PL) é o candidato mais votado para presidente

Tarcísio de Freitas (PL) ficou em primeiro lugar para o Governo de São Paulo; Marcos Pontes liderou votos para o Senado

Com todas as urnas dos nove colégios eleitorais de Vargem Grande do Sul já totalizadas, os resultados para a presidência da República são:

Jair Bolsonaro (PL) com 13.351 votos (58,63%), seguido por Lula (PT) com 7.324 (32,16%) votos e Simone Tebet (MDB) com 1.337 (5,87%), conforme apurou a Gazeta de Vargem Grande. Ciro Gomes (PDT) aparece em quarto lugar com 522 votos, correspondendo a 2.29% e Soraya Thronicke (União Brasil), com 118 votos (0,52%).

O Candidato Feli D’Avila, do Novo, teve 89 votos (0,39%), Padre Kelmon (PTB) 14 votos (0,06%), Sofia Manzano (PCB), com 6 votos (0,03%), Léo Péricles (UP) e Constituinte Eymael (DC) tiveram 4 votos cada um, 0,02% dos votos cada um e Vera Lúcia (PSTU) teve 3 votos, 0,01%.

As urnas registraram 834 votos em branco (3,42%), além de 770 nulos (3,165). Foram 22.772 votos válidos registrados em Vargem Grande do Sul.

Tarcísio de Freitas lidera nas urnas da cidade

Tarcísio de Freitas foi ministro da Infraestrutura. Foto: Agência Brasil

Para governador do Estado de São Paulo, em primeiro lugar aparece Tarcísio de Freitas (PL) com 9.436 votos (46,39%) , seguido pelo atual governador Rodrigo Garcia (PSDB), com 5.951 (29,26%) votos e Fernando Haddad (PT) com 4.614 (22,68%).

Vinicius Poit (Novo) teve 161 votos (0,79%), seguido por Elvis Cezar, com 110 votos (0,54%0 e Carrol Vigliar (UP), com 31 votos. O candidato Gabriel Colombro (PCB) obteve 23 votos em Vargem (0,11%), Antônio Jorge (DC), com 7 votos (0,03%) e Altino (PSTU), com 6 votos (0,03%). Edson Dorta, do PCO, teve apenas 1 voto em Vargem.

Foram 2.200 votos em branco (9,03%) para governador, além de 1.836 nulos (3,165).

Marcos Pontes foi o candidato ao Senado mais votado nas urnas vargengrandenses

Marcos Pontes foi ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Foto: Agência Brasil

O astronauta Marcos Pontes (PL), que foi ministro de Ciências e Tecnologia do governo Bolsonaro, foi o mais votado Em Vargem Grande do Sul, com 58,42%, somando 10.833 votos. O ex-governador Márcio França (PSB) teve 4.569 votos (24,64%) e em terceiro aparece Edson Aparecido (MDB), com 13,12%, 2.432 votos. A deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB) teve 275 votos (1,48%) e Aldo Rebelo (PDT) em quinto lugar com 148 votos (0,80%).

Ricardo Melão (Novo) teve 142 votos (0,77%), Vivian Mendes (UP) com 92 votos (0,5%), Prof. Tito Bellini (PCB) teve 36 votos (0,19%), Dr. Azkoul (DC), com 9 votos (0,05%). O candidato Antônio Carlos (PCO) está com sua candidatura sub júdice e em Vargem, obteve 6 votos. Por fim, Mancha do Coletivo Socialista (PSTU) teve apenas 1 voto.

Um total de 3.370 (13,83%) de eleitores de Vargem votaram em branco para senador e 2.463% (10,10%) anularam o voto.

Baleia Rossi foi o candidato a deputado federal mais votado e Rossi, o candidato a deputado estadual com mais votos em Vargem

Baleia Rossi (MDB) foi o candidato a deputado federal mais votado em Vargem

Ex-prefeito Rossi foi o candidato a deputado estadual com mais votos na cidade

A totalização dos votos ainda ocorre em todos o Estado de São Paulo e ainda não foi apontado quais candidatos estão eleitos. Mas em Vargem Grande do Sul, conforme o verificado pela Gazeta de Vargem Grande, os 10 candidatos a deputado federal com melhor votação foram:

Baleia Rossi (MDB) com 14,08%, 2.555 votos

Danutta Rosseto (Republicanos) 9,09%, 1.649 votos

Arnaldo Jardim (Cidadania) 6,72% 1.220 votos

Carla Zambelli (PL) 4,28%, com 777 votos

Paulo Teixeira (PT), com 3,33%, 605 votos

Eduardo Bolsonaro (PL), 3,04%, sendo 551 votos

Luiza Erundina (Psol), com 2,88%, sendo 523 votos

Roberto Alves (Republicanos) 2,55%, sendo 462 votos Guilherme Campos (PSD) 2,47%, 448 votos

Bruno Ganem (Podemos), 2,37%, 430 votos



Deputados estaduais

Rossi (PSD), 21,32% sendo 4.357 votos

Barros Munhoz (PSDB), 15,12%, com 3.091 votos

Simão Pedro (PT), 2,77%, 567 votos

Sebastião Santos (Republicanos), 2,68% com 548 votos

Thiago Rochiti (PSC) 2,36%, sendo 482 votos

Vanderlei (PSDB), 1,94%, com 397 votos

Agente Federal Danilo Balas (PL), 1,76% sendo 360 votos

Caruso (MDB) 1,59%, sendo 326 votos

Gilmaci Santos (Republicanos) 1,56%, com 319 votos

Dr Ademir (MDB) 1,49%, sendo 304 votos