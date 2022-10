Aniversário de Vargem foi comemorado com grandes eventos

A comemoração dos 148 anos de Vargem Grande do Sul, celebrado na segunda-feira, dia 26, contou com uma intensa programação, que foi prestigiada por um bom público. O primeiro evento foi a Festa das Nações, que neste ano foi realizada de 8 a 11 de setembro e contou com cerca de 3,5 mil pessoas por dia na Praça da Matriz acompanhando as dezenas de apresentações dos alunos das redes públicas e privadas de Vargem, clubes, academias e os grupos da Cultura, além das barracas das entidades com pratos típicos dos países representados. As comemorações terminaram no último domingo, dia 25, com o Desfile Cívico Militar e o show da dupla Rio Negro e Solimões, na represa Eduíno Sbardellini.

Desfile

Muita gente enfrentou o sol na manhã do domingo, dia 25, para acompanhar o desfile. Participaram mais de 2 mil pessoas, sendo cerca de 1500 alunos e 600 integrantes dos Tiros de Guerra e fanfarras de Vargem e região.

A abertura foi realizada pelo Tiro de Guerra 02-092 de Vargem Grande do Sul, seguido por Tiro de Guerra 02-038 de São José do Rio Pardo e Tiro de Guerra 02-036 de São João da Boa Vista; Banda Marcial Regimental da Polícia Militar de São Paulo, Banda Marcial “Vitor Cardinalle” de Poços de Caldas, Fanfarra Municipal de São João da Boa Vista, Banda Municipal de Tambores “Padre Donizetti Tavares de Lima” de Tambaú, Fanfarra “Unidos pela Força de Cristo” de Espírito Santo do Pinhal, Fanfarra “Cardeal Leme” de Espírito Santo de Pinhal, Fanfarra “Liros Stella” de São José Rio Pardo, grupo de Escoteiros “Curumins da Mantiqueira” de Vargem, grupo escoteiros de Casa Branca; Demolay, escola de Bombeiros e Canil ATAC do município.

Um dos momentos que chamou atenção do público foi a simulação de combate a uma situação de refém, feita pela equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM), que mostrou aos espectadores a agilidade, adestramento e técnica dos cães mantidos e treinados pelo grupo.

Educação

O desfile seguiu o tema “Salve o planeta para salvar o homem” e foi dividido em algumas alas. As Escolas Municipais representaram “O Mar Princípio da Vida e Suas Riquezas”; escola José Gilberto de Oliveira Souza e Fanfarra Alexandre Fleming de Vargem Grande do Sul, “Os Rios que Matam Nossa Sede”; Centro de Convivência do Idoso Haydeé e Antônio Longuini Neto e Etec mostraram “A Terra que nos Alimenta”. Os alunos do Externato, Chalk School e o grupo de dança Time Of Destruction levaram à rua do Comércio o tema “O Ar que Respiramos”. Já o Projeto Social Tio Carlão abordou “As Florestas que Salvam o Planeta”. As Escolas Gilberto Giraldi e Benjamin Bastos enfocaram o tema “Reciclar para não Acabar”.

O desfile das escolas e grupos de Vargem Grande do Sul teve momentos emocionantes, como a homenagem à professora e ex-diretora de Educação, Fábia Ferrari Cachola, falecida em agosto, feita pelas Creches Municipais.

O Departamento de Esportes e Lazer trouxe “A Busca pela Saúde através da Atividade Física”, com os atletas dos projetos apoiados pelo município e com a passagem final da Fanfarra Dom Pedro II, de Vargem Grande do Sul.

O público também ficou bastante animado com a volta da fanfarra da Escola Alexandre Fleming, depois de muitos anos parada. A fanfarra da Escola D. Pedro também foi bastante aplaudida.

Finalizando o desfile, a prefeitura apresentou cerca de 70 veículos que foram adquiridos para a frota municipal nos últimos 3 anos, chamando a atenção além das ambulâncias novas, uma grande escavadeira de esteira, de 22 toneladas, que custou R$ 737 mil.

Fotos: Reportagem / Prefeitura

Professora Fábia foi homenageada