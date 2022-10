Bushido tem mais 8 judocas classificados para a Final do Campeonato Paulista de Judô

No sábado dia 24, a Associação Bushido de judô participou do Campeonato Paulista fase inter-regional, campeonato que classifica os medalhistas para a Final do Campeonato Paulista. A competição aconteceu em Santo Antônio da Posse e a equipe Bushido contou com 9 judocas que conquistaram cinco medalhas de ouro, uma medalha de prata e duas medalhas de bronze.

Os campeões foram Lavínia Lopes Coelho, Maria Eduarda de Lima Taú, Beatriz Pessoa de Almeida Menossi, Vinícius Lohan Cândido Coelho e Gérson Teixeira Neto. A medalha de prata ficou com a vice-campeã Emanuelli Maria Urtado Porfírio. Já as medalhas de bronze foram conquistadas por Pedro Henrique de Lima Taú e Alice Maria da Silva de Oliveira.

Os medalhistas se classificaram para a final do Campeonato Paulista sub 15, 18 e adulto, juntamente com as atletas já classificadas Geovana Urtado, Bárbara Borges, Gabriela Ramos e Val Taú. A final do Campeonato Paulista será disputada no dia 15 de outubro, em Araras.

“Parabéns a todos os classificados e agora vamos treinar forte para a final, que não é nada fácil. Agradecimentos a toda a diretoria Bushido, aos pais e mães pelo apoio de sempre, a Duda Fermoselli que trabalhou no check in da arbitragem, a Aline Guerrero, pelos treinos de musculação, ao diretor de esportes Luís Carlos e prefeito Amarildo Duzi Moraes pela parceria. Arigato gozaimasu”, agradeceu o sensei Daniel Garcia, responsável pelo projeto.