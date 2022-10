Equipe de merenda de Casa Branca participa de capacitação

A prefeitura de Casa Branca ofereceu oficinas com receitas elaboradas com Jabuticaba na Carreta do Serviço Social da Indústria (Sesi), durante a 6ª Edição do Festival Gastronômico da Jabuticaba, que se encerrou no domingo, dia 25. As merendeiras e o merendeiro da Rede Municipal de Ensino de Casa Branca não ficaram de fora da oportunidade e foram aprender as receitas do workshop.

Na terça-feira, dia 27, os profissionais da merenda participaram de uma capacitação com a equipe do Sesi e receberam orientação sobre alimentação saudável, de como evitar desperdícios e assim contribuir para a diminuição de resíduos orgânicos.

Na oportunidade, foram desenvolvidas duas receitas com jabuticaba. Agora, as delícias elaboradas com a fruta símbolo da cidade, também poderão ser oferecidas para os alunos da Rede Municipal de Casa Branca.

Equipe participou de oficina no Festival Gastronômico