Festival de handebol reuniu garotada no CEE José Cortez

Na segunda-feira, dia 26, feriado municipal de aniversário de Vargem Grande do Sul, foi realizado o 3º Festival de Mini Handebol, no centro Educacional Esportivo José Cortez. O evento contou com crianças dos Projetos Atletas Nota 10 e da Escolinha de Handebol do Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul.

De acordo com os responsáveis, as crianças puderam ter uma tarde bastante divertida, com participação dos pais e familiares. Em suas redes sociais, o treinador Juliano Garcia agradeceu aos familiares das crianças pela confiança no projeto e apoio que dão aos filhos que estão praticando um esporte, visando uma vida mais saudável.

Também agradeceu ao colega Rafael Coracini Mendes, que participou da organização e coordenação do festival. “Agradecimento ao prefeito Amarildo Duzi Moraes, ao Departamento de Educação por meio da diretora Renata Taú e ao Departamento de Esportes e Lazer por meio do diretor Luís Carlos. Sem todo esse suporte não aconteceria esse evento, também não estaria acontecendo o Projeto Atletas Nota 10 que tem colocado mais de 130 crianças no caminho esportivo sem deixar de lado a parte educacional das crianças”, comentou.

Festival contou com partidas e troca de experiências