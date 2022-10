Gavi continua com atendimento às pessoas com câncer

A presidente do Grupo de Apoio à Vida (GAVI), Helena Macarini da Silva, falou sobre os atendimentos e qual a importância do Outubro Rosa para a entidade. O grupo, hoje, conta com 22 voluntárias e está atendendo 26 doentes com câncer, em Vargem Grande do Sul.

Helena contou que o grupo mantém contato com os doentes por telefone e que ajudam com itens de alimentação. “Sempre estamos ligando para saber a necessidades deles. Os nossos atendimentos continuam. Nós não estamos ainda fazendo as visitas, mas estamos ajudando com as alimentações, que são as frutas, os legumes, a carne e o leite. O leite estamos entregando e os demais itens, o Supermercado Estrela leva pra gente. Estamos entregando também Ensure e fralda quando necessário”, disse.

Durante a pandemia, o atendimento no bazar aconteceu por agendamento de poucas pessoas. “Agora, no dia 10 de setembro, conseguimos fazer um bazar que foi muito bom, graças a Deus. Então, continuamos com o nosso trabalho do mesmo jeito, mesmo na pandemia, nós não paramos com as ações do Gavi”, ressaltou.

A presidente pontuou que o Gavi não tem ajuda governamental, nem da prefeitura, mas as pessoas que puderem, podem ajudar com a doação de leite e também das roupas, pois o bazar é feito com peças doadas. “Então, é esse o nosso trabalho e o mais importante é o leite, porque a gente tem 26 doentes e a gente entrega 26 caixas de leite por mês, com 12 caixinhas de 1 litro, para cada doente. Então a nossa maior necessidade é o leite mesmo”, relatou.

Helena falou sobre a importância do Outubro Rosa. “Para nós, é muito importante para que possamos continuar fazendo o nosso trabalho com amor, com carinho, e com dedicação sempre. Fazemos sempre e não deixamos de jeito nenhum os nossos doentes passar por necessidades, tudo isso faz parte do nosso trabalho”, completou.

O próximo Bazar do Gavi está previsto para 10 de outubro. Quem puder colaborar com o trabalho realizado pelo Gavi, doando algum item, pode entrar em contato com o grupo em sua página no Facebook, procurando por “GAVI – Grupo de Apoio a Vida” ou pelo (19) 99957-5726. O Gavi fica à Rua Major Correa, 122, Centro.