Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu a psicóloga e professora Ivette Kemp, aos 91 anos de idade, no dia 24 de setembro. Viúva do Sr. João Kemp; deixou os filhos João Kemp Filho, Brigina Kemp, Kênia Kemp e Ernesto Kemp; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 24 de setembro, no Cemitério das Aléias, em Campinas.

Faleceu Laércio da Costa, o Faísca, aos 67 anos de idade, no dia 26 de setembro. Deixa a esposa Aparecida Donizete Dias; os filhos Carlos, Silvia, Cristina e Fernanda; os netos Débora, Bianca, Nicolas, Maria Fernanda, Eduardo, Edgar, João Vítor e Tainá. Foi sepultado no dia 27 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Alziro Honório Meglorini, o Alziro Turmeiro, aos 59 anos de idade, no dia 23 de setembro. Deixa a esposa Edna Rosa dos Santos; os filhos Andrei e Anieli; o genro Reginaldo; os netos Bryan e Pyetro; as irmãs Maria e Joana; cunhados e sobrinhos. Foi velado no Velório da Saudade e sepultado no dia 24 de setembro, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu Odíla Rigon Ferri, aos 84 anos de idade, no dia 26 de setembro. Viúva de Luís Ferri Martins; deixou duas filhas; genros; noras; netos; e bisneto. Foi sepultada no dia 27 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Rosângela de Fátima Oliveira, aos 57 anos de idade, no dia 26 de setembro. Deixou os irmãos Alexandre e Edson; cunhada; sobrinhos e tios. Foi sepultada no dia 26 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Cleusa Helena dos Santos Rodrigues, aos 62 anos de idade, no dia 25 de setembro. Deixa o marido Luiz Antônio Rodrigues; os filhos Renato e Mel; netos e demais familiares. Foi sepultada no dia 25 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Hilda Duarte Carneiro, aos 92 anos de idade, no dia 28 de setembro. Deixa os filhos Moisés, Mizael e Manassés; netos; bisnetos e demais familiares. Foi sepultada no dia 29 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Jení da Silva, mãe do Paulinho Pipoca, aos 76 anos de idade, no dia 24 de setembro. Foi sepultada no dia 24 de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Wanda Ferreira Moraes, aos 92 anos de idade, no dia 25 de setembro. Foi cremada no crematório Campos dos Amarais, em Campinas.

Faleceu Olga Cândido da Silva, aos 72 anos de idade, no dia 25 de setembro. Foi sepultada no dia 25 de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Orgel José de Oliveira, aos 85 anos de idade, no dia 27 de setembro. Foi sepultado no dia 28 de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Sophia da Silva, aos 4 meses de idade, no dia 28 de setembro. Foi sepultada no dia 28 de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

