Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Billy Blanco (Willian Blanco Abrunhosa Trindade)

Nascimento: 08/05/1924

Morte: 08/07/2011

Atividades: Arquiteto, músico, compositor e escritor brasileiro.

Billy Blanco é um dos precursores da Bossa Nova, juntamente com Johnny Alf, Dick Farney e João Donato.

Suas canções apresentam leveza, em comparação as músicas brasileiras do início de 1950, nas quais predominam o pessimismo e as letras melodramáticas.

Cria um estilo próprio, desvendando com sutileza, as situações do cotidiano, como: “A Banca do Distinto” e “Piston de Gafieira”.

A carreira começa nos anos 1950, com gravações de Dick Farney, Doris Monteiro e Os Cariocas, com o samba choro: “Mocinho Bonito” e do samba “Não vou para Brasília”.

Seu primeiro sucesso é “Estatuto de Gafieira”, por Inezita Barroso. Por Tom Jobim, compôs “Tereza da Praia” e “Sinfonia do Rio de Janeiro”.

Escreve também, “Sinfonia Paulistana”, “Retrato de uma cidade” e um dos mais conhecidos: “São Paulo que amanhece trabalhando”.

Salve Billy Blanco!

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho