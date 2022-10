Milhares de pessoas estiveram na represa para shows

Cerca de 4 mil pessoas estiveram na tarde do sábado, dia 24, na represa Eduíno Sbardellini, para a acompanhar a apresentação do cantor gospel Juliano Son, entre os eventos da programação do aniversário de 148 anos de Vargem Grande do Sul.

Juliano é líder do ministério Livres para Adorar onde atua na pregação, no ensino bíblico e na música, como vocalista. Desde 2006, tem participado de seminários e congressos em meio à Igreja evangélica em diversas cidades do Brasil. Presentes na abertura do show, estavam o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos), o presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura (PSB) e os vereadores Canarinho (PSDB), Fernando Corretor e Maicon do Carmo Canato, ambos do Republicanos, além de pastores da cidade.

Rio Negro e Solimões

Com público recorde de cerca de 10 mil pessoas, o show da dupla sertaneja Rio Negro e Solimões, no domingo, dia 25, na represa, encerrou a comemoração dos 148 anos de Vargem Grande do Sul. Durante a abertura, estavam o prefeito Amarildo, o vice-prefeito Celso Ribeiro, o presidente da Câmara Paulinho, os vereadores Guilherme Contini Nicolau (MDB), Parafuso (PSD) e Maicon.

A dupla levou para a represa um show bastante animado, que levantou o público com seus clássicos populares como “Peão Apaixonado”, “Frio da Madrugada”, “A Gente Se Entrega”, “De São Paulo a Belém”, entre outros.

Os eventos do final de semana contaram com uma ampla estrutura montada pela Prefeitura com palco, banheiros barracas e praça de alimentação, repassadas para as entidades do município.

Fotos: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Público vibrou com os sertanejos