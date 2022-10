Oficina de canto está com inscrições abertas

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul está disponibilizando a toda a população, gratuitamente, Oficinas Culturais de Música – Orquestra Jovem e Orquestra de Viola, Ballet, Teatro e, agora, a Oficina de Canto.

Esta nova Oficina, administrada pela professora Diana Rodrigues, tem por objetivo o ensino do canto e, através da formação musical e vocal dos participantes, organizar apresentações em eventos culturais, artísticos e sociais da cidade.

O trabalho vocal consiste em aplicar técnicas por meio da comunicação e expressão dos cantores. Segundo o informado, as atividades desta oficina têm como meta levar aos alunos o reconhecimento de gêneros musicais e habilidade do aparelho vocal.

Entre as modalidades a serem trabalhadas, serão oferecidas: Fisiologia da voz; Funcionalidade da respiração; Interpretação, expressão e reconhecimento de palco ou espaços e estruturas de textos e trabalho.

Inscrições

Estão abertas 20 vagas e as inscrições – também gratuitas – podem ser realizadas no Departamento de Cultura. O telefone para informações é o (19) 3641-6199. As aulas irão acontecer no Espaço Mais Cultura, no Jardim Novo Mundo, assim como a Oficina de Teatro e outras atividades.

A realização da Oficina de Canto é da Associação Cultural Quintal das Artes, através de um Termo de Colaboração assinado com a Prefeitura Municipal.