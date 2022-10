Outubro Rosa: Associação Setembro oferece exames para detecção do câncer de mama

Pelo quarto ano consecutivo, a Associação Setembro está proporcionando 100 mamografias gratuitas para que as mulheres tenham mais acesso aos serviços de diagnóstico para a redução da mortalidade.

A Associação está engajada na Campanha do Outubro Rosa, movimento para estimular a participação da população no controle do câncer de mama, compartilhando informações e promovendo conscientização sobre a doença.

Thaisa Pavan, membro da Associação Setembro, ressaltou que o câncer de mama tem cura em 95% dos casos quando detectado previamente e, por isso, a entidade realizará os exames durante todo o mês de outubro na Diagcenter, às sextas-feiras.

Conforme o informado, podem realizar o exame mulheres com mais de 40 anos com renda individual de até R$ 1.300,00. Os agendamentos devem ser realizados na sede da Associação Setembro, localizada na Rua Francisco Ribeiro Carril, 454, no Centro.

Para agendar o exame, é necessário levar um documento com foto e o holerite ou carteira de trabalho. A Associação Setembro pontuou que para mulheres mais jovens também é imprescindível levar o pedido médico da rede pública. “Diagnóstico seguro e de fácil acesso. Todos juntos na conscientização e combate ao câncer de mama. Se toque, se cuide, se ame”, completou Thaísa.

A Associação Setembro

A Associação Setembro foi fundada em 2017 com o intuito de captar recursos para oito entidades de Vargem Grande do Sul, como o Hospital de Caridade, APAE, Associação Lucas Tapis, Amigos da Cultura, Sociedade Humanitária, Casa do Menor Dom Bosco, Casa de Passagem e Grupo Mão Amiga.