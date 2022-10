Vítor Hugo fica em terceiro em Minas Gerais

O piloto vargengrandense Vitor Hugo Correa ficou com a terceira colocação na sétima etapa do campeonato Superbike Brasil, de motovelocidade. A prova foi disputada no circuito de Potenza, em Lima Duarte (MG), no domingo, dia 25 de setembro.

A prova foi liderada de ponta a ponta pelo piloto Leo Marques. Vítor disputou a segunda colocação palmo a palmo com Enzo Ximenes e Heitor Ourinho, mas acabou sendo superado por milésimos de segundos por Enzo, ficando com o terceiro lugar no pódio.

Com o resultado, Vítor Hugo vai somando pontos na categoria Honda Júnior Cup. Ele está em terceiro lugar, atrás de Leo Marques e Enzo Ximenes. Vítor Hugo, que é filho de Lucimeire e Vladimir Correa, da Eleven Construções Metálicas, agora se prepara para a oitava etapa, que será disputada no dia 23 de outubro, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR).