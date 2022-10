Gente e Fatos

Lígia e Rafael

A editora do jornal Gazeta de Vargem Grande, Lígia de Paiva Ligabue, e o engenheiro Rafael Bueno Queiroz celebram 16 anos de união matrimonial na sexta-feira, dia 7. A frente das felicitações estão o filho Pedro, seus pais Fátima e Tadeu, Marlene e Samuel e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Aline

Nesta sexta-feira, dia 30, Aline Aparecida dos Santos troca de idade e recebe as felicitações do marido Fábio, da filha Maria Vitória, dos pais, das irmãs, cunhados, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Roseli e Celso

Na quarta-feira, dia 28, Roseli Meneguine Bruno comemorou a passagem do seu aniversário e neste domingo de eleições, dia 2, é a vez do seu marido Celso Henrique Bruno aniversariar. As felicitações ficam por conta dos filhos Karina, Rodrigo e Gabriela, das netas Carolina e Manuela e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Rosa

Rosa Maria de Oliveira Souza, proprietária da agropecuária Polar, foi surpreendida na noite de terça-feira, dia 27, com uma festa surpresa na comemoração de seu aniversário. Rosa recebeu os parabéns do marido Pedro, dos filhos Vinícius, Gerusa e Bruno, do genro Renato, da nora Daniela e dos netos Ana Luísa e Pedro Henrique. Foto: Arquivo Pessoal

Guto

O professor Guto Cossi comemora seu aniversário neste domingo, dia 2, recebendo as felicitações da esposa Bia, dos filhos João, Clara e Vicente e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Eliana

Eliana Costa, auxiliar de saúde bucal, troca de idade nesta segunda-feira, dia 3, recebendo o carinho da filha Bruna, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Débora

A cantora Débora Tortelo troca de idade na segunda-feira, dia 3, recebendo os cumprimentos da esposa Raira. Foto: Arquivo Pessoal

Valentina

Valentina Bueno Coutinho comemorou seu 7º aniversário na quinta-feira, dia 29, quando recebeu os mimos da mãe Lilian, da irmã Heloísa, dos avós Rosa e Celso, dos tios Mirian, Thiago e Talisson, demais familiares e amigos da escola Ganymedes José em Casa Branca. Foto: Arquivo Pessoal

Maria

A técnica em enfermagem Maria Angélica Manoel aniversaria neste domingo, dia 2, recebendo o carinho da filha Marília, das netas Manuela e Heloísa, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Aparecida e Hilário

Maria Aparecida de Melo Fortini comemora seu aniversário neste sábado, dia 1º, e na terça-feira, dia 4, é a vez de seu filho Hilário Fortini Júnior aniversariar. Os cumprimentos ficam por conta de Hilário, Elisabete, Amadeu, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Norberto

Aniversariante desta terça-feira, dia 4 de outubro, Norberto Pólito, comemora mais um ano de vida, junto a esposa Selma, os filhos Cláudia, Rangel e Natália, os netos Henrique, Júlia, Matheus, Isabella, Renato, Renata, Gabriela e Enzo e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal





Ivan

O técnico em som direto Ivan Muniz troca de idade nesta segunda-feira, dia 3, recebendo os parabéns dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Aniversário de Dona Renee Maaz

A família Maaz comemorou na terça-feira, dia 27, o aniversário da matriarca Marcella Moukarzel Maaz – a querida dona Renee, que completou 92 anos de idade e recebeu o abraço dos filhos Miguel, Marcelo, Fátima e Fernanda, do genro Fernando, das noras Néa e Heloí-sa, dos netos Mariana, Marcella, Matheus, Marina, Guilherme, Gabriela, Marcelo e Marília e dos bisnetos Pedro, Theo e Eduardo. Fotos: Arquivo Pessoal





Carmen

A artesã Carmen Zilda Carozi comemora a passagem de mais um aniversário na quinta-feira, dia 6, quando recebe as felicitações dos filhos Melissa e Gustavo, dos irmãos, demais fami-liares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Débora

Débora Benini troca de idade na quinta-feira, dia 6, quando recebe os cumprimentos do marido Vinícius, das filhas Ana Lívia e Maria Luiza e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Fabiana

Fabiana Lúcia Conte comemora neste sábado, dia 1º, mais um ano de vida, recebendo as felicitações das filhas Maria Clara e Ana Carolina, dos irmãos Fagner, Fábio e Victoria, da cunhada Marta, dos sobrinhos Fabrício e Lara, das funcionárias do Bar e Restaurante Sant’Ana, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Luciana

Na sexta-feira, dia 7, Luciana Fuentes troca de idade e recebe os cumprimentos de toda a família. Foto: Arquivo Pessoal

David Rafael

O auxiliar mecânico David Rafael Benini faz aniversário neste sábado, dia 1º, e recebe os parabéns da namorada Isabela, da mãe Viviane, dos irmãos Débora e Miguel, dos avós Veni e Celso e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Maurício

O comerciante Maurício Fogaroni Filho brinda a chegada dos seus 31 anos na véspera das eleições, neste sábado, dia 1º, quando recebe os parabéns dos pais Marilza e Maurício e de toda a família. Foto: Arquivo Pessoal

Patrícia

Patrícia Mello celebra a chegada da nova idade neste domingo, dia 2, recebendo o carinho da mãe Sueli, dos irmãos Luciano e Priscila, do cunhado Robson, dos sobrinhos Nanda, Laura, Luan e Felippi, demais familiares, amigos e pessoal da EMEB Antônio Coury. Foto: Arquivo Pessoal

Priscila

Na sexta-feira, dia 7, Priscila Becker troca de idade e recebe os cumprimentos do marido Marcos e da filha Maria Victoria. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Victoria

Maria Victoria Becker estreia a nova idade na quarta-feira, dia 5, quando recebe os parabéns dos pais Priscila e Marcos, de toda a família, dos amigos e colegas da escola Alexandre Fleming. Foto: Arquivo Pessoal

Simone

Simone Batista Piconi troca de idade neste sábado, dia 1º, recebendo os parabéns de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Christian

No início da semana, terça-feira, dia 4, Christian Danilo Rodrigues aniversaria, e recebe o abraço da esposa Lilian, da filha Heloísa, da mãe Eva, do irmão Breno e demais familiares, amigos e colegas de trabalho da Fazenda Três Marias, onde trabalha. Foto: Arquivo Pessoal

Henrique

Em São Paulo, onde reside, Henrique Pólito Hsu, celebra a chegada dos 17 anos, e recebe o carinho dos pais Cláudia e Fábio, dos irmãos Matheus e Isabella, dos avós Selma e Norberto, dos tios Natália, Renato, Rangel, Sônia e dos primos Jú-lia, Renato, Renata, Gabriela, Ana e Enzo. Foto: Arquivo Pessoal

Padre Paulo

Em Mogi Guaçu onde é pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, padre Paulo Roberto Valim Santos celebra seu aniversário nesta segunda-feira, dia 3, recebendo os cumprimentos de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Enlace de Fernanda Cristina Alaião Vidal e Júlio César Alves

Fernanda Cristina Alaião Vidal Alves e Júlio César Alves oficializaram o seu casamento no último sábado, dia 24, em cerimônia celebrada pelo padre Gilberto do Prado na Igreja Ma-triz de Nossa Senhora Aparecida. Fernanda é filha de Haidê Alaião Vidal e José Antônio Vidal, e Júlio é filho de Joana D’Arc Costa Alves e João Batista Alves. Fotos: Lucas Tabarin e Karen Rocha

























Casamento de Luciana Bortoloto e Éder Junio de Paiva

Foi com uma cerimônia cheia de momentos especiais que a empresária Deusa Luciana Bortoloto e o motorista Éder Junio de Paiva, celebraram seu casamento no último sábado, dia 24, no Espaço Varanda, em Vargem Grande do Sul.

Logo depois da oficialização da união, o casal, seus familiares e amigos, na companhia especial da filha Valentina, celebraram o momento em uma festa conduzida pelo Requinte Cerimonial, com a animação do DJ Markin Coracini e do cantor Ronaldo Marques.

O Espaço Varanda estava delicadamente decorado pela equipe da Michele Elídio e todos os momentos especiais foram registrados pelos profissionais do Falcão Foto e Arte. Os convidados puderam experimentar os drinks elaborados pelo Ma-goo’s Bartender e o delicioso bolo da Silvia Viana. Luciana, que é filha de Maria do Carmo Marques Silva, teve seu dia de noiva com o salão Graziela Picolo. Éder é filho de João Francisco Paiva e Maria do Carmo Paiva, família de Caconde. Fotos: Falcão Foto e Arte





Richard

O engenheiro Richard Ribeiro aniversaria na quinta-feira, dia 6, quando recebe os cumpri-mentos de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Luís Carlos

O ex vereador Luís Carlos Fermoselli celebra seu aniversário de 75 anos na quarta-feira, dia 5, quando recebe os cumprimentos da esposa Marileine, dos filhos Juliana, Tatiana, Luciana, Fabiana, Fabrício e Guilherme, dos netos Mayara, Gabriel, Duda, Victoria, João Victor, João Pedro, Maria Clara, Manoel e Helena, dos genros e das noras Ney, Gustavo, Juninho, Amanda e Cristiane. Na foto, o aniversariante junto a Mayara, Duda e Victoria. Foto: Arquivo Pessoal

Fernanda

A nutricionista Fernanda Ranzani Nora Moreira brinda a chegada da nova idade nesta segunda-feira, dia 3, recebendo o abraço do marido Tuty e do filho João Paulo. Foto: Arquivo Pessoal

Daniel

O sensei Daniel Garcia, coordenador do Projeto Social Bushido de Judô, celebra a chegada dos seus 51 anos nesta segunda-feira, dia 3. Os cumprimentos ficam por conta da esposa Sandra, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Márcia

Em Greenwich USA, Márcia Galbier celebra a passagem do seu aniversário na terça-feira, dia 4, junto ao marido Marco e aos filhos João Pedro e Brenda. Foto: Arquivo Pessoal

Carla

Carla Roberta Faconi brinda a mudança de idade neste domingo, dia 2, junto ao marido Fábio e a filha Lívia. Foto: Arquivo Pessoal

Andréa

Andréa Cristina Fiorini Andreatto festeja seu aniversário nesta segunda-feira, dia 3, ladeada pelo carinho do marido Marconi e dos filhos Isadora e Guilherme