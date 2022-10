Aniversário do Hospital e Maternidade Unimed é comemorado com apresentação da Orquestra Sinfônica Sanjoanense

Em 1º de outubro o Hospital e Maternidade Unimed (HMU), principal serviço da Unimed Leste Paulista (ULP), completou 22 anos. Para celebrar a data e homenagear cooperados, colaboradores e beneficiários, a Orquestra Sinfônica Sanjoanense (OSS) realizou dois concertos adaptados. Na quinta-feira, dia 29, a apresentação aconteceu na nova ala do HMU e na sexta-feira, dia 30, no Auditório da Cooperativa Médica.

O maestro Douglas Cunha, explica que, normalmente, os concertos contam com dezenas de integrantes da Orquestra, porém, para a celebração no hospital, foi necessário fazer uma adaptação e quatro músicos tocaram. “Nossa intenção é levar a música de maneira sutil e agradável, tanto para os pacientes internados e acompanhantes quanto para os profissionais”.

Pelo segundo ano consecutivo, a ULP é patrocinadora da OSS que tem como objetivo iniciar a educação musical para jovens. No segundo semestre de 2022 e primeiro semestre de 2023, o projeto tríplice concertos irá promover os espetáculos Criança no Mundo Disney, Unidos pelo Natal e Tributo aos Beatles com entrada gratuita para o público.

Apesar de ter sido a primeira mostra da Orquestra nas dependências da instituição, a música já faz parte da rotina, isso porque o colaborador da Manutenção, Donizetti Domingues, tem o hábito de apresentar-se para os pacientes. Ele aproveitou a ocasião e cantou duas canções com os músicos. “Eu tenho orgulho de poder expressar minha arte neste momento tão importante, é uma grande honra”, destaca.

Dr. Benedito Westin, diretor administrativo do HMU, afirma que a atuação da Orquestra foi um alento em meio ao cotidiano corrido e uma oportunidade especial para comemorar os 22 anos de história. “Nossa rotina é sempre muito intensa e atarefada, poder contemplar este ato tão delicado e repleto de amor foi uma experiência maravilhosa”.

A cerimônia no hospital também contou com a participação do médico e pastor Dr. Rovilson Ferreira dos Santos, responsável por conduzir a reinauguração da Sala Ecumênica. O cooperado ressaltou que, independentemente de religião, a fé pode trazer esperança e conforto para os dias difíceis.

Infraestrutura do Hospital e Maternidade Unimed segue em constante aprimoramento

O complexo hospitalar tem mais de 11 mil m² e contempla Laboratório de Análises Clínicas, Centro de Oncologia e Terapia Infusional, Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva e Centro de Hemodinâmica. Além disso, o HMU é reconhecido em excelência pela Organização Nacional das Acreditações (ONA). “Ao longo de mais de duas décadas de trabalho árduo, nos tornamos um centro de saúde referência para nossa região, com capacidade para realização de procedimentos de alta complexidade, reconhecimentos de certificações e infraestrutura em constante aprimoramento”, pontua o diretor presidente da ULP, Dr. Luís Antônio Estevam.