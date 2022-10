Acidente deixa 6 mortos na rodovia entre Vargem e São João

Uma tragédia tirou a vida de seis pessoas na SP-344, rodovia que liga Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista no início da manhã deste domingo, dia 9 de outubro.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária ao portal G1, o acidente aconteceu no km 226 por volta das 5h30. Uma SUV teria batido na traseira da Parati onde estavam seis pessoas da mesma família. O carro foi arrastado por cerca de 200 metros e pegou fogo em seguida.

A polícia informou que cinco dos seis ocupantes da Parati morreram carbonizados. Um adolescente foi socorrido à Santa Casa Dona Carolina Malheiros, em São João da Vista, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu. Polícia Científica foi acionada para fazer a perícia técnica no local. O fogo foi apagado pela equipe da Renovias.

As vítmas

As vítimas foram identificadas como sendo Jorge Batista Bovolenta, de 68 anos; Irene Leme, de 60 anos; Fábio Lemes Romualdo, de 40 anos; Bruna Aparecida Veiga, de 32 anos; Rafael Aparecido Ribeiro, de 12 anos e Ana Paula Lemes, de 2 anos. De acordo com um parente ouvido pelo G1, a família de produtores rurais seguia para pegar um ônibus de excursão para um passeio da igreja católica em Tambaú.

Fábio Lemes Romualdo, Bruna Aparecida Roque Veiga e Jorge Batista Bovolenta são três das seis vítimas do acidente. Foto: Reprodução G1

O motorista do utilitário foi encaminhado ao Plantão Policial para prestar depoimento. A informação do Portal Rio Pardo, é que se trata de um empresário de São José do Rio Pardo, que teria sido por embriaguez ao volante. Ele foi levado à Delegacia de Polícia de São José do Rio Pardo.

Empresário

Na tarde deste domingo, uma reportagem do G1 informou que o motorista que atingiu o carro da família foi identificado como Pedro Antônio Dutra, de 36 anos. Segundo a Polícia Civil, ele disse que voltava de uma confraternização em São José do Rio Pardo. Dentro do carro dele, foram encontradas uma arma, munição e uma garrafa de bebida. Ele foi preso e deverá passar por audiência de custódia nesta segunda-feira, dia 10.

Segundo a polícia, ele recusou-se a fazer o teste do bafômetro no momento que os policiais rodoviários chegaram para atender a ocorrência. O advogado dele, Alisson Garcia Gil, disse à reportagem do G1 que o empresário não bebeu.

Ele sofreu uma luxação no braço esquerdo e foi socorrido para a Santa Casa Dona Carolina Maieros, depois foi encaminhado a um hospital particular e, após receber atendimento, prestou depoimento na delegacia, onde ficou detido.

O advogado do empresário disse que ele estava em choque. “Ele contou que a família morava em um sítio próximo à rodovia e teria entrado na pista de uma vez, não deu tempo de desviar e acertou a traseira do veículo. Agora vamos aguardar a audiência de custódia”, disse ao portal G1.