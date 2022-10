Candidata a deputada federal, Danutta fala sobre as eleições

Após o primeiro turno da Eleição 2022, quando os eleitores votam para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente, a vereadora vargengrandense Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto, que foi candidata a deputada federal pelo Republicanos falou sobre os resultados da eleição. Em Vargem, ela teve 9,09% dos votos válidos, totalizando 1.649 votos. Ao todo, ela recebeu 4.730 votos no último domingo e em Vargem Grande do Sul, foi a segunda candidata a deputada federal com mais votos.

À Gazeta de Vargem Grande, Danutta relatou que considera a sua votação bem expressiva. “Tive uma boa votação em minha cidade, o que agradeço a todos os eleitores de Vargem Grande do Sul. Importante frisar, ainda, que tive votos na maioria dos municípios do estado de São Paulo, o que foi uma grata surpresa já que a minha campanha foi muito restrita às cidades circunvizinhas”, relatou.

A candidata ressaltou que os recursos para a campanha eram poucos, o que não permitiu centrar a campanha em todos os municípios da região. “Nunca é demais lembrar que estou atuando politicamente há apenas dois anos e por isto o resultado está perfeitamente dentro daquilo que esperava”, comentou.

Ela falou sobre os planos para o futuro. “Pretendo continuar no cumprimento de meu mandato de vereadora e continuar a fortalecer minha posição política em minha cidade”, pontuou.

Conforme o informado, ela espera que os novos eleitos e reeleitos tanto para a Alesp como para a Câmara Federal, possam legislar e cuidar dos interesses das minorias, da saúde e educação e tomarem decisões políticas para o fortalecimento econômico e social do estado e do País.

“Conseguimos uma boa votação para o nosso deputado Sebastião Santos e, com isso, fortalecemos nosso partido na Alesp. Aproveito para agradecer ao mesmo pela confiança em mim depositada”, disse.

Ela falou sobre como será a vinda de recursos e convênios para a cidade. “A busca de recursos para nossa cidade será mais fácil dependendo do resultado das eleições em segundo turno, onde existe uma real possibilidade de vitória de um governador do Republicanos para nosso Estado. Se isto se concretizar teremos, creio eu, uma maior facilidade para buscar recursos no âmbito estadual”, completou, se referindo ao ex-ministro Tarcísio de Freitas.