Carro tenta escapar da polícia, mobiliza viaturas e é detido pela Polícia Militar

A ação de várias equipes da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul chamou a atenção da população na tarde da terça, dia 4 de outubro. Um carro vermelho em alta velocidade foi visto pelo Centro da cidade, com várias viaturas em seu encalço. O carro foi parado e os ocupantes detidos, após tentarem fugir a pé. Eles estavam com grande quantidade de drogas.

De acordo com o informado pela PM à reportagem da Gazeta de Vargem Grande, uma equipe da polícia fazia patrulhamento pela rodovia SP-344, próximo à cidade de São João da Boa Vista, quando visualizou o veículo Jac J3 vermelho ultrapassando veículos em alta velocidade.

Os policiais sinalizaram para que o condutor do veículo parasse, com sinais sonoros e luminosos, mas não foram atendidos. O motorista então iniciou a tentativa de fuga, se evadindo por várias ruas da cidade vizinha, entrando na contramão de direção e passando por semáforos com sinalização vermelha. Ele retornou à rodovia, passando pela praça de pedágio da SP-344 em direção a Vargem Grande do Sul.

Nessa altura da ocorrência, várias viaturas já apoiavam o cerco policial coordenado pelo Comando de Força de Patrulha. O veículo acabou entrando em Vargem Grande do Sul, momento em que a viatura que estava atrás dele, perdeu o contato visual com os suspeitos.

Em seguida, o Copom informou que os homens que estavam no carro teriam abandonado o veículo vermelho e estariam pulando sobre telhados de casas na Vila Santana.

Os policiais então realizaram o cerco e os infratores foram abordados em cima de um telhado na rua Santo Antônio. Foi feita a busca pessoal e foram encontrados dois celulares em posse dos indivíduos. No telhado foi encontrado uma sacola plástica contendo grande quantidade de cocaína. Os dois detidos foram levados à Delegacia de Polícia, onde o delegado tomou ciência dos fatos, deixando os infratores à disposição da Justiça.