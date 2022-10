Pipoca Doce Buffet Infantil foi reinaugurado

O casal Bruna e Fabrício Doretto reuniu amigos e convidados no dia 28 de setembro para a reinauguração do Pipoca Doce Buffet Infantil, um espaço de 460 metros quadrados de muita diversão para a garotada. A reinauguração teve benção especial pelo Pastor Aquiles.

Com experiência de mais de 5 anos, o Pipoca Doce Buffet infantil oferece estrutura completa de festas, para que os pais não precisem se preocupar com nenhum detalhe, seja de aniversários ou qualquer outra festa infantil. No local, são oferecidos brinquedos, equipe de monitores, recepcionista, espaço climatizado, banheiros adaptados, além de completo serviço de buffet, com salgados, doces, bolo e decoração.

O Pipoca Doce Buffet Infantil fica à rua Dona Maria Cândida, 296. Informações pelo telefone (19) 99190-8442