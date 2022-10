Videopoema de alunos do Novaera homenageia Vargem Grande do Sul

Durante a semana de comemorações dos 148 anos de Vargem, foi proposto aos alunos do 9º ano do Colégio Novaera que compusessem um poema que exaltasse as belezas e valores da cidade. Sob a orientação da professora de Português e Literatura, Anna Luiza, os estudantes se reuniram, ouviram o hino da cidade, recordaram fatos históricos do município e fizeram um “brainstorm” reunidos em sala.

O vídeo foi gravado na Praça da Matriz e em outras localidades do Centro de Vargem. O resultado foi enviado à comunidade escolar no dia 26 de setembro, dia do aniversário de Vargem Grande do Sul, e o material na íntegra pode ser assistido no perfil oficial do Colégio Novaera no Facebook.

Leia o poema:

Uma Festa Espetacular

Para minha querida cidade

Onde comemora seus 148 anos

Unidos pela tradição

Juntos para o melhor futuro

Que floresce o amor e a felicidade

Cidade pequena

E de povo acolhedor

Mas não precisa ser grande

Para mostrar seu valor

Vargem Grande é tão bela

Estabelecendo a cultura de diversas nações

Cada vez mais me apaixono por ela

Um lugar que sempre ficará em nossos corações

Trabalhamos sempre juntos

Com coragem e união

Plantando novos sonhos

Seguindo em ascensão

Nas profundezas de um bosque

No meio de uma serra

Se enche de esperança

A Pérola da Mantiqueira

A cada dia ai amanhecer

O esplendor de Vargem

Temos que enaltecer

Por essas doces ruas eu caminho

Tão doces quanto

Os bem casados do Candinho

Temos uma linda Festa das Nações

Onde vamos dançar

Há uma mistura de cultura

Para sempre apreciar

Na minha querida Vargem Grande do Sul

Todos vivem com simplicidade

Um lugar ainda pouco conhecido

Mas para quem vive aqui

Nunca será esquecido

Nas telas de Lima Barreto

O Cangaceiro fez história

A Terra da Batata

Registrada sempre na memória

Chegaram dizendo “buongiorno”

E ficaram dizendo “uai”

Pois nos “paparapapás” da vida

Quem vem não mais vai

A todo momento recordamos

E devemos recordar

Feliz 26 de setembro

Data de sua festa espetacular