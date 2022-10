Alunos da Escola Alexandre Fleming aprendem técnica de plantio de árvores

O presidente do Rotary Club de Vargem Grande do Sul, José Geraldo Ramazotti, esteve na Escola Estadual Alexandre Fleming – Ensino Integral na quarta-feira, dia 5 de outubro, para ensinar os alunos do 3º Ano do Ensino Médio uma técnica sustentável para o plantio de árvores, durante a aula do professor Valdecir de Andrade, também membro do Rotary.

Ramazotti explicou que ele e outro companheiro que trabalhavam na Fazenda Terra Viva em Vargem, precisavam replantar árvores em volta de um açude e as mudas poderiam demorar. Então tiveram a ideia de envolver uma semente em argila e espalhar pelos lugares onde queriam que crescessem as árvores. A técnica foi desenvolvida em Vargem Grande e Ramazotti tem difundido essa metodologia.

A técnica consiste em fazer uma bola de argila, dessas encontradas em olarias e enrolar a semente dentro em formato de “coxinha”. Após enrolar a semente é necessário deixar secar e logo estará pronta para o plantio. A semente pode ser jogada em qualquer lugar que seja próprio para o plantio de árvores, em volta de açudes e margens de rios por exemplo.

Dentro da argila, a semente ficará protegida de pássaros, não apodrece e fica aguardando o tempo adequado. Assim, quando começarem as primeiras chuvas, ela começará a brotar.

Os alunos, após ouvirem a explicação de como deve ser preparada a semente, começaram a colocar a mão na massa. As sementes que estavam preparando eram da planta Uvaia, uma fruta rica em vitamina A.

Fotos: reportagem