Durante o evento, haverá Exposição de Artesanato

A artesã Marcela Zarif trabalha no ramo de saboaria desde maio de 2022 e é dona da marca AlegrArte Sabonetes em sociedade com sua mãe, Lina Palma. Além de sabonetes, elas produzem também água para lençóis, perfumes e aromatizadores.

À Gazeta de Vargem Grande, Marcela comentou sobre a oportunidade de expor seus produtos no evento. “A feira é uma oportunidade de ouro para quem está começando, é uma ótima vitrine para divulgar o nosso trabalho. Além disso, a feira fortalece os laços com os outros artesãos”, ressaltou.

A artesã contou que a AlegrArte surgiu da enorme vontade que tinha de criar algo novo para sua vida. “Foi então que resolvi fazer o curso de saboaria para me distrair e acabei me apaixonando. A partir daí, estou em constantes transformações de aprendizado, sempre buscando entregar o melhor do meu trabalho”, contou.

“A borboleta, o símbolo da AlegrArte, é uma homenagem à sua irmã Viviane que partiu para junto de Deus e deve estar voando por caminhos do bem e vibrando por cada conquista nossa”, completou.

Marcela contou que uma vez lhe disseram uma frase que a marcou: vocês estão transformando a dor em perfume. “Então, espero que esse perfume se espalhe por toda a humanidade e que ele possa acolher a cada um de um jeito especial. Eu gostaria de parabenizar o trabalho de todos os artesãos”, finalizou. A marca conta com site www.alegrartesabonetes.com, página do Instagram @alegrartesabonetes e página do Facebook, buscando pelo nome Alegrarte Sabonetes Artesanais.

Fotos: Arquivo Pessoal

