Exposição e venda de orquídeas

Dentre os atrativos da exposição, estão à venda de orquídeas com flores e também mudas para quem está colecionando. Segundo Cleber Machado, do Orquidário Vargem, que é o encarregado das vendas, também haverá folhagens e rosas do deserto para quem gosta destas espécies.

Ele faz parte do pequeno grupo de orquidófilos vargengrandenses que irá expor suas plantas no domingo e está ajudando a organizar a exposição. Cleber disse que todos que gostam de orquídeas e querem expor suas plantas, terão a oportunidade de fazê-lo no próximo domingo. Basta entrar em contato com o organizador através do telefone (19) 99709-0573 ou procurá-lo pessoalmente na Rua Emiliano Botejara, nº 200, no Jardim Morumbi.

Leonardo Camareli, 37 anos, mecânico de veículos diesel, que mora no Jardim Iracema, é um apaixonado por orquídeas. Na orquidofilia há oito anos, sempre foi ligado na natureza e contou à reportagem da Gazeta sobre seu gosto por estas plantas.

Na infância ele morava na fazenda da família do sr. João Batista Machado do Amaral e recorda que no jardim da propriedade tinha muitas flores e seu padrinho Miguel era quem cuidava do mesmo e a convivência no local, fez com que ele desde pequeno gostasse de plantas.

A primeira orquídea que Camareli ganhou na sua vida, foi uma phalaenopsis de sua mãe. Aí foi comprando outros exemplares, começou a estudar o cultivo das mesmas pela Internet, a frequentar algumas exposições e conheceu em Vargem alguns orquidófilos como Toninho Inácio, Cleber Machado e hoje faz parte do pequeno grupo de vargengrandenses que cultivam orquídeas na cidade.

Camareli construiu um pequeno orquidário no quintal da sua casa, onde possui atualmente cerca de 350 plantas de várias espécies e é neste local que passa grande parte do seu tempo quando está em casa. Depois de ter vários tipos de plantas nestes oito anos, hoje ele coleciona mais espécies, com predileção para as do gênero cattleya, especialmente as lueddemannianas, as trianae e percevalianas.

São espécies nativas da Venezuela, Colômbia e Equador. “Os desenhos das flores destas espécies, principalmente as lueddemannianas são muito bonitos, com um labelo muito belo, além das pétalas e sépalas”, explica o colecionador. Das espécies brasileiras, seu gosto é pelas labiatas que florescem agora no final do ano, indo até março do ano que vem.

Com relação à exposição, disse que está muito animado, feliz de poder expor e fazer mais amigos. “Às vezes as pessoas tem vontade de cultivar orquídeas, mas não conhecem muito sobre o cultivo e a exposição é uma ótima oportunidade de passar e receber conhecimento, além de fazer novas amizades”, afirmou.

Ele disse que vai ser uma exposição de pequeno porte, mais simples, mas que dará oportunidade a quem quer mostrar suas plantas, quem quer tirar dúvidas e até iniciar o cultivo, comprando alguns exemplares. “É um começo e tem tudo para crescer com o tempo”, afirmou.]

