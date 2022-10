IBGE realiza reunião em Vargem sobre o andamento do Censo

Na manhã da sexta-feira, dia 7 aconteceu na Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, a segunda reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo 2022.

Na reunião, presidida por João Rafael Garcia, coordenador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do Censo 2022, foram discutidos diversos assuntos acerca da coleta de dados em Vargem. Esta fase de entrevistas com moradores teve início no dia 1º de agosto e já vem sendo planejada desde 2019.

O encontro teve como objetivo informar às pessoas sobre o andamento da coleta e as dificuldades encontradas pelos licenciadores e supervisores, e mostrar como tem sido o programa de supervisão da coleta.

No estado de São Paulo 28% dos setores já estão concluídos, 35% em andamento e 36,5% ainda não iniciados. Já em Vargem Grande do Sul, a grande maioria dos setores já foi concluída.

Rafael falou sobre a grande dificuldade na contratação de pessoas. Segundo ele, estava previsto contratar 42 recenseadores para Vargem, mas se chegou no máximo de 33 na cidade, e agora estão com apenas 28 recenseadores. Ao ser perguntado se ainda estão contratando, Rafael explicou que não, pois os 28 profissionais conseguiram dar conta da demanda, inclusive da área rural, faltam apenas alguns dados. A expectativa é que até o final de outubro o trabalho siga sem a necessidade de repor pessoal no município.

Até o momento da reunião, em Vargem faltavam apenas três setores da área rural em aberto, todos já com recenseadores. Rafael mencionou que Vargem está muito avançada na coleta de dados em relação à média do Estado. A estimativa era de visitar 13.337 domicílios e que foram visitados 14.316, pois segundo explicou, nem todos esses domicílios são ocupados, faltando menos de 10% para concluir a cobertura no município. Rafael informou que esses dados ainda não estão fechados, ainda terá muitas revisões até a conclusão final.

Dificuldades

A supervisora Andréia de Melo Veronezi Alves contou que no começo da coleta acompanhou os recenseadores no trabalho em campo para poder entender melhor todas as dificuldades que poderiam aparecer.

Andréia explicou que o maior desafio encontrado pelos recenseadores na hora da coleta é a ausência de moradores, muitas vezes eles vão na mesma casa duas ou três vezes e não conseguem encontrar nenhum morador que possa responder ao questionário. Um problema de maior incidência na zona urbana do que na área rural.

Ela contou que em poucos lugares de Vargem os recenseadores encontraram resistência dos moradores na hora de responder o questionário. Quando isso ocorria era às vezes por desinformação ou por medo de golpes. Houve um caso extremo, quando um senhor chamou a polícia e ficou o seguindo o recenseador pela rua até a viatura policial chegar para verificar a identidade do profissional.

Estiveram presentes na reunião o coordenador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) João Rafael Garcia, a vereadora Danutta Rosseto (Republicanos), o diretor de Desenvolvimento Juliano Scacabarozi, o vereador Canarinho (PSDB), Kátia Regina, do Departamento de Desenvolvimento, Régis Dotta da Cooperbatata e Andréia Veronezi, do IBGE.