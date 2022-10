Inaugurado o Projeto Cozinhalimento em Vargem

Um importante projeto de inclusão social foi inaugurado em Vargem Grande do Sul no último dia 30 de setembro: o Cozinhalimento, que montou uma cozinha piloto no Centro de Acolhimento e Capacitação Sueli Gambaroto Mortais, visando oferecer palestras e cursos.

A inauguração contou com a presença do secretário executivo de Agricultura e Abastecimento do Estado, Adriano Quércia Soares e o subsecretário de Abastecimento e Segurança Alimentar, Celso Matsuda, que foram recebidos pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos) e a diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues.

Também participaram da solenidade, a primeira-dama e vice-presidente do Fundo Social, Maria Aparecida Teijada de Moraes; a esposa do vice-prefeito Micaela Garcia Ribeiro; o presidente da Câmara, Paulo César da Costa; os vereadores Gláucio Mototáxi, Serginho da Farmácia e Guilherme Nicolau; a nutricionista responsável pelo programa Lívia Rosalin Miqueleto, diretores, presidentes de entidades, entre outros convidados.

O subsecretário Celso Matsuda ressaltou a importância do programa e parabenizou a equipe de Vargem pela cozinha piloto. “Sem dúvida é uma das melhores que já inauguramos”. A diretora de Ação Social, Eva Rodrigues, falou do investimento em capacitação e que a cozinha é importante ferramenta que vai possibilitar à prefeitura dar mais oportunidades às famílias. Agradeceu o trabalho da equipe do Departamento de Ação Social e Fundo Social, ao secretário pela destinação da cozinha e o apoio do prefeito Amarildo para realização deste projeto.

O vice-prefeito Celso Ribeiro também falou dos investimentos feitos em projetos que mais beneficiam a população e o destaque nas ações da assistência social para promover a família e gerar oportunidades de renda. “Inclusão é dar oportunidade, é dar condição para a pessoa andar com as próprias pernas, ajudar na composição da renda”, observou.

O presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura (PSB) parabenizou pela conquista e destacou a importância deste trabalho junto à comunidade e ressaltou a qualidade das obras realizadas em Vargem.

Parceria

O prefeito Amarildo falou da importância da parceria do Estado com a prefeitura e destacou outros convênios com a Secretaria de Abastecimento e Agricultura que destinaram milhões ao município. Falou da resolução do problema da voçoroca que estava ameaçando engolir as casas da Cohab V e VI. Destacou o trabalho e o investimento na política pública de assistência social e do projeto Cozinhalimento que vem para fortalecer o trabalho para oportunizar renda às famílias e ajudar na segurança alimentar. Agradeceu ao secretário Adriano e ao subsecretário Celso pelo apoio. Parabenizou a direção da Ação pelo trabalho e agradeceu a todos pela presença. “O Estado investiu R$ 90 milhões em Vargem nos últimos dois anos, um recorde”, informou.

Secretário de Estado

Ao fazer uso da palavra, o secretário Adriano Quércia disse estar muito satisfeito em ver que o projeto foi instalado num local que já oferece vários cursos e vai ali aumentar as oportunidades aos munícipes. “Só quem gosta de gente, que gosta do que faz, pode realizar um projeto desse com tanto capricho, com tanto cuidado que vimos aqui. Parabéns ao prefeito Amarildo, a diretora Eva pelo seu trabalho em prol da sua população”, disse. O secretário falou dos investimentos, da parceria entre o Estado e a Prefeitura de Vargem Grande do Sul e da importância do projeto Cozinhalimento que vai agregar assistência social, educação, saúde, emprego e renda.

Segundo ele, essa é a 25ª cozinha entregue e mais de 300 ainda estão em execução no Estado. “Esse programa me chama muito a atenção. Ele abraça de forma transversal vários segmentos, é capacitação, incentiva o empreendedorismo, que ajuda no desenvolvimento econômico. É também pela saúde, muita gente entrando em depressão na pandemia e esse projeto oferece uma atividade. Também ativa o social e auxilia na segurança alimentar das famílias”, afirmou. “O custo desse programa é baixo e ele traz um benefício extremamente alto”, avaliou.

A placa inaugural do Cozinhalimento foi descerrada e os presentes puderam conhecer a cozinha piloto que foi montada com recursos do Estado e município.

Cozinhalimento

O Projeto Estadual Cozinhalimento, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, repassou R$ 60 mil para a aquisição de geladeira e coifa industrial; freezer comercial; batedeiras, liquidificadores e fogão semi-industriais; micro-ondas; entre outros utensílios como panelas, formas, rolos, tigelas; além de tv e cadeiras com suporte para aulas teóricas. O Cozinhalimento vai trazer capacitação de agentes multiplicadores das ações de segurança alimentar e nutricional sustentável e incentivo à geração de emprego e renda e também levar educação e conscientização para o desenvolvimento de práticas alimentares saudáveis e visam o equilíbrio e combate ao desperdício.

Fotos: Reportagem / Prefeitura Municipal de Vargem Grande

Cozinhalimento foi inaugurado dia 30 de setembro

Secretário Adriano Quércia falou sobre a importância do projeto

Cozinha recebeu equipamentos e utensílios para as aulas. Fotos: Reportagem