Paróquia Aparecida realiza eventos em homenagem à Padroeira do Brasil

A Festa de Nossa Senhora Aparecida e os eventos em celebração ao Dia da Padroeira do Brasil, celebrado na próxima quarta-feira, dia 12 de outubro, que ocorrem anualmente na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, já tiveram início. No dia 26, dia do Aniversário de Vargem Grande do Sul, a programação especial teve início com o Pedal da Padroeira.

Na segunda-feira, dia 3, começou a Solene Novena na Casa da Mãe Aparecida em Vargem, que segue até quarta-feira, dia 12, com o tema central: “Com Maria, caminhar juntos para construir uma Igreja Missionária”. A tradicional quermesse começou na sexta-feira, dia 7, e ocorre neste sábado, dia 8, no domingo, dia 9, e na quarta, dia 12.

Neste sábado, dia 8, às 8h, haverá manhã com as crianças com gincana, às 14h benção dos animais e às 18h30 haverá a Missa das Marias, no 6º dia da Novena, com benção especial para todas as pessoas que tem o nome Maria ou Aparecida. Às 20h será realizada a 1ª Fuscata com a Mãe Aparecida e, em seguida, será realizada a quermesse.

No domingo, dia 9, haverá missa às 7h e às 9h, Carreata com Nossa Senhora Aparecida às 10h e missa da novena às 18h. Em seguida, haverá a quermesse. Na segunda-feira, dia 10, os fiéis poderão participar do 8º dia da Novena às 19h30 e, na terça, dia 11, do 9º dia, a partir das 19h30.

Na quarta-feira, dia 12, haverá a Solenidade de Nossa Senhora Aparecida, com comemoração ao dia das crianças, onde a igreja estará aberta a partir das 4h e barracas funcionando a partir das 6h. Às 5h haverá a Santa Missa, às 7h Santa Missa e Procissão e às 10h, Santa Missa.

Às 11h será realizada a Benção dos Cavaleiros e às 12h Procissão com os Motociclistas, seguida de quermesse com almoço e binguinho.

À tarde, às 15h, haverá Consagração a Nossa Senhora Aparecida e às 16h, Santa Missa. Às 18h, terá a Santa Missa de Encerramento da Novena e Procissão Luminosa de N. S. Aparecida e, após, quermesse, seguida da Oração da Noite às 22h.

No dia 16, domingo, haverá a entrega do Bolo de Nossa Senhora Aparecida das 8h às 14h, no Centro Pastoral Padre Donizetti. No dia 21, leilão virtual às 19h30, através do Facebook e, no dia 23, Show de Prêmios às 10h no Centro Pastoral Pe. Donizetti.

No dia 28, haverá Live Sertaneja às 19h30 no Facebook com sorteio de prêmios àqueles que colaboraram com os envelopes da festa. No dia 30, finalizando as festividades em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, haverá Missa de Encerramento da Festa da Padroeira 2022, na paróquia, com benção para todas as equipes da festa às 18h.

