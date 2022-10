Poupatempo entregou cobertores para Sociedade Humanitária

Os funcionários do Poupatempo de Vargem Grande do Sul realizaram a entrega de 36 cobertores novos para a Sociedade Humanitária, na terça-feira, dia 27.

Os cobertores foram doados pela população durante a Campanha Inverno Solidário do Fundo Social de São Paulo, para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social e entidades assistenciais.

Durante a ação realizada entre os dias 10 maio a 22 de setembro, os cobertores puderam ser entregues na unidade do Poupatempo de Vargem Grande do Sul