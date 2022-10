Próximo domingo será realizada a 2ª Feira Gastronômica

No próximo domingo, dia 16 de outubro, será realizada a segunda edição da Feira Gastronômica, que aconteceu pela primeira vez em junho deste ano, junto com o Encontro de Carros Antigos, na Represa Eduíno Sbardelini.

A Feira Gastronômica é um projeto do Departamento de Cultura e Turismo e tem como objetivo promover uma experiência gastronômica onde poderão participar microempreendedores, ambulantes de gênero alimentício, food trucks, empresários do gênero gastronômico e de bebidas. Nesta edição de outubro, o evento será realizado na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz e terá ainda uma feira de artesanato e exposição e venda de orquídeas.

Shows

As apresentações musicais dessa edição ficarão por conta de Tiago Rocker e Trio e da Banda Cover Abba Majestät

