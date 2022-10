Bandidos invadiram sítio de ex-prefeito de Rio Pardo e fizeram sua família refém

Na noite de terça-feira, dia 4, bandidos entraram no Sítio Primavera em São José do Rio Pardo, renderam moradores e anunciaram um assalto. De acordo com o informado pelo Portal Rio Pardo, os bandidos mantiveram uma mulher e seu filho como reféns por várias horas, roubaram pertences da casa, defensivos agrícolas que seriam usados nas plantações e uma caminhonete. A família é do ex-prefeito João Luís Cunha.

De acordo com o boletim de ocorrência, quatro bandidos, sendo dois deles armados, chegaram no local e renderam a vítima, um homem de 51 anos, depois levaram para a sala e renderam a mãe. Sob ameaças, os bandidos queriam dinheiro e começaram a revirar todo imóvel, como não acharam dinheiro, começaram a roubar joias e uma furadeira. O tempo todo, as vítimas ficaram na mira de um revólver que estava com um dos assaltantes, enquanto os outros três comparsas reviraram a casa.

Depois os assaltantes foram para um depósito de agrotóxicos e com um caminhão do sítio (F.400), carregaram os defensivos agrícolas, sendo 20 sacos de sementes de milho, litros de herbicidas, litro de carlistas, 5 unidades de 20 litros de atrazina e 5 unidades de 20 litros de glifosato, deixando um prejuízo de mais de 22 mil reais em defensivos e sementes.

Após carregar a caminhonete do sítio, os três assaltantes deixaram o local, enquanto o outro assaltante mantinha as vítimas sobre a mira do revólver. Passado uma hora, o quarto bandido deixou a residência e as vítimas escutaram barulho de um carro que foi ao local para buscar o quarto assaltante.

A Polícia Militar foi acionada e registrou o boletim de ocorrência. As vítimas solicitam, de acordo com o informado, que quem ver a caminhonete entre em contato ou avise a polícia. Segundo informações, as vítimas estão abaladas, mas bem.