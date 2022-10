Brigou por causa de garrafa térmica, agrediu companheira e foi preso

A Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica, na sexta-feira, dia 30, por volta das 16h45, na Vila Polar. A equipe do cabo Amauri e soldado Prado foi acionada durante patrulhamento para atender a ocorrência.

Quando chegaram no local informado, a vítima estava na calçada e o agressor estava saindo de dentro da residência. Ela informou que havia sido agredida fisicamente pelo seu companheiro após discutirem por causa de uma garrafa térmica.

A mulher exibiu as lesões em seu corpo, pelo cotovelo e pescoço, e reclamou de dores em sua perna direita, afirmando que queria as medidas protetivas de urgência. O agressor, que aparentava estar alcoolizado, foi questionado e confirmou a discussão, dizendo que pegou seus pertences e estava saindo da casa.

Diante das lesões apresentadas pela vítima, foi dada voz prisão em flagrante delito ao agressor, sendo ambos encaminhados ao Posto de Pronto Atendimento (PPA). Após, eles foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado ratificou a voz de prisão. O homem permaneceu preso à disposição da justiça.