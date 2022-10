Campanha de Multivacinação e contra a Pólio é prorrogada até 31 de outubro

Com uma baixa demanda e sob o risco de reintrodução da poliomielite no Brasil, o Governo de SP, em parceria com os 645 municípios, decidiu ampliar a Campanha de Multivacinação e contra Poliomielite até o dia 31 de outubro. Apenas 25,8% do público-alvo, entre crianças e adolescentes, procuraram os postos para se vacinar no Estado. Felizmente, em Vargem Grande do Sul, cerca de 85% do público-alvo já foi imunizado.

“Esta é mais uma oportunidade para os pais e responsáveis procurarem os postos de vacinação e levarem seus filhos para se vacinar. Estamos em um momento importante e, infelizmente, com baixas coberturas vacinais, o que pode acarretar na volta de doenças graves que estavam eliminadas do nosso Estado”, destacou Regiane de Paula, da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde.

Contra a poliomielite, foram imunizadas 1,1 milhão de crianças, o que representa 49,2% do público-alvo desta faixa etária. A vacinação contra esta doença é fundamental para evitar o risco de reintrodução do vírus, do qual não se tem registro de caso no Estado há mais de 30 anos. A vacina é indicada para todas as crianças de 2 meses a menores de um ano de idade.

Além da vacina contra poliomielite, na campanha de multivacinação estão disponíveis as vacinas BCG, contra a tuberculose, imunizantes contra as hepatites A e B, poliomielite e rotavírus, a pentavalente – contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo hemófilo b – também doses contra caxumba, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela e HPV.

Na população de 5 a 14 anos, compareceram nos postos de vacinação 707 mil pessoas da faixa etária, o que representa 11,3% do público-alvo. Destes, 60,5% foram encaminhados para receber alguma vacina do calendário.

No Estado, a melhor cobertura fica por conta das crianças com menos de 1 ano, que atingiu 91% de comparecimento, o que representa 502 mil pessoas. Destas, 77,8% receberam algum tipo de imunizante para atualizar a caderneta de vacinação.