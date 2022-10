Casa Branca faz mutirão de mamografia

A prefeitura de Casa Branca está realizando uma série de ações de conscientização dentro da Campanha do Outubro Rosa.

E para chamar atenção para a detecção precoce de doenças, a prefeitura irá realizar um grande mutirão que engloba toda a saúde da mulher, com a oferta de mamografias e exames preventivos de câncer de colo de útero (o papanicolau).

O mutirão será no próximo dia 15, sábado, das 7h às 11h30 em todas as unidades de saúde de Casa Branca.

O mutirão de papanicolau é direcionado para mulheres de 25 a 64 anos e o de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos.