Em Rio Pardo, homem condenado por estupro de vulnerável foi preso

Um homem de 67 anos de idade, foi preso na tarde desta quinta-feira, dia 6, condenado pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra a própria neta, que na época do acontecido, tinha apenas 2 anos de idade, em São José do Rio Pardo. O crime ocorreu no ano de 2018 e sua condenação saiu nestes dias.

De acordo com o divulgado pelo Portal Rio Pardo, os policiais, cientes do mandado de prisão em desfavor do idoso, estavam em patrulhamento quando avistaram o homem na calçada em frente à sua residência. O condenado foi abordado e submetido à busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado.

Foi solicitado o documento de identificação do indiciado e, após confirmação, o idoso foi informado sobre o mandado de prisão, onde ele foi condenado a 12 anos de prisão.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia, onde a delegada ratificou a voz de prisão. Depois, o idoso foi conduzido para a Cadeia Pública de Casa Branca.