Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Vita Cândida Anestor, aos 85 anos de idade, no dia 04 de outubro. Viúva de Arlindo Anestor; deixou os filhos Adriana, José, Cecília, Neusa, Donizete e Carlos; as netas Sabrina, Laísa, Larissa, Priscila, Bianca, Beatriz e Elza; genros; noras e bisnetos. Foi sepultada no dia 05 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Baltazar Romão, aos 79 anos de idade, no dia 03 de outubro. Deixou a esposa Dirce de Moraes Romão; os filhos Luís e Eliana; o genro Mário; a nora Marisa; os netos Gabriela, Michele e Gustavo e os bisnetos Caio e Lauren. Foi sepultado no dia 03 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Irenita Jerônimo Cândido, aos 82 anos de idade, no dia 05 de outubro. Deixou os filhos Sidnei, Luthi, Ayrton, Rita, José Maria; o genro Mauro; as noras Ana Maria e Darcelene; os netos José Henrique, Janaiana, Josiele, Felipe, Patrick, Laura, Letícia, Fernanda e Ayla Pietra e os bisnetos Luara, Kauan, Duan, Heloisa, Sofia, Lorena e João Emanuel. Foi sepultada no dia 05 de outubro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria José Espósito, aos 58 anos de idade, no dia 04 de outubro. Deixa a mãe Mariana; o marido Claudemir Aparecido Contini; a filha Patrícia; o genro César e os netos Gustavo, Maria e Rafael; irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 05 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Rodrigo Donizete Prates, aos 42 anos de idade, no dia 02 de outubro. Deixa os pais Sidinei Aparecida Falconi Prates e José Cláudio Prates; a esposa Camila Ramos Domingues; os filhos Caroline, Eduardo, Felipe e Laura. Foi sepultado no dia 03 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Vanessa Angélica Roque Bilar, aos 35 anos de idade, no dia 01 de outubro. Deixou a mãe Rita de Cássia Roque; o pai Euzébio Marques Bilar; os irmãos Leonardo e Andressa; o marido Ricardo Alex Cezar; os filhos Laura, Liniker e Ricardo; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 02 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio de Souza Vieira, aos 38 anos de idade, no dia 06 de outubro. Deixou a esposa Eliene; o filho Wallace, os irmãos Roberto e João; e o sobrinho Romário. Foi velado em Vargem Grande, no velório Parque das Acácias e seu sepultado será no estado do Ceará.

Faleceu o empresário Nélson Ronqui, aos 83 anos de idade, no dia 07 de outubro. Sr. Nélson era proprietário da Olaria N.R.; era viúvo de Alice Fontana Ronqui; deixou o filho Carlos; e os irmãos Anísio, Rubens; Edna, Zoraide, Beatriz, Dirce e Geni. Foi sepultado no dia 07 de outubro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ana Carolina de Sousa Cury, aos 28 anos de idade, no dia 07 de outubro. Casada; deixou o marido Rafael, os avôs José e Antônio; o pai Francisco; a mãe Alda; o irmão Dominguinhos. Seu sepultamento será realizado neste sábado, dia 8, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Roseli Vieira dos Santos, conhecida como Rosa, aos 63 anos de idade, no dia 02 de outubro. Deixa o marido Antônio Sérgio Mendes, o Barranco; os filhos Tiago e Alexandre; e netos. Foi sepultada no dia 02 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Nair Pinto Figueira Aguilar, aos 84 anos de idade, no dia 01 de outubro. Deixa os filhos Luiz, Alcides, Helena, Odair, Orlanda, Marta, Dorivaldo, Márcia, Cledemilson. Foi sepultada no dia 02 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Benedito José da Silva, conhecido por Dito, aos 81 anos de idade, no dia 03 de outubro. Deixa a esposa Maria Célia Furlani Silva; os filhos Fábio, Eduardo, Ricardo, Karina e Fernando; e netos. Foi sepultada no dia 03 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Edna Oliveira Michinhote, no dia 30 de setembro, aos 86 anos de idade. Deixou irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 01 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria da Silva, aos 88 anos de idade, no dia 1º de outubro. Deixou os filhos Anselmo, Adelmo e Sônia; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 02 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luiz Henrique de Oliveira, aos 59 anos de idade, no dia 06 de outubro. Deixou a mãe Olinda Vasconcelos da Silva; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 06 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Elisabete Gonçalves Dias Dutra, aos 86 anos de idade, no dia 06 de outubro. Deixou o marido Osmal Jesus Dutra. Foi sepultada no dia 07 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Anna Conceição Borges, aos 96 anos de idade, no dia 05 de outubro. Deixou os filhos Marileni, Ana Maria, Sueli, Aroldo, Lazara, Ivani, Marineusa e Adalto; netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 05 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

