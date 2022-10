Programa de Inclusão Produtiva já começou na cidade

O Programa de Inclusão Produtiva, elaborado pelo Departamento de Ação Social através do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho sob a assessoria do Sebrae foi apresentado no dia 27 de setembro pela prefeitura.

O objetivo do programa é oferecer capacitação e orientação aos usuários para melhorar seus empreendimentos e incentivar novos projetos, visando a melhoria da renda das famílias. O programa foi iniciado e entregue a prefeitura para aprimoramento e continuidade com apoio de outros setores.

Estavam presentes, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o vice-prefeito Celso Luís Ribeiro (Podemos), o presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura (PSB), a advogada Luciana Guedes, representando a OAB, a diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues e o diretor de Desenvolvimento, Juliano Scacabarozi. Representando o Sebrae estavam Ricardo Anacleto e Marcela Dota Marcondes.

Após apresentação, os participantes falaram da importância do programa na melhoria de empreendimentos e para o fortalecimento da comunidade local.