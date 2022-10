Candidato à Alesp, Rossi analisou seu desempenho nas urnas

O ex-prefeito José Carlos Rossi (PSD) foi o candidato à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) com maior votação em Vargem Grande do Sul. No entanto, ficou bem distante do necessário para conquistar uma das cadeiras do parlamento paulista. Ele totalizou 4.660 votos, sendo 4.357 apenas em Vargem.

Passada a apuração, ele deu entrevista à Gazeta de Vargem Grande analisando seu desempenho. “Todos sabem que vivemos um momento de muita polarização e que infelizmente não contribui para o fortalecimento de políticas públicas que de fato olhem para aqueles que mais precisam. Levando também em consideração o número de candidatos da nossa região, considero que saímos vitoriosos”, ponderou.

Sobre seus projetos futuros, ele comentou que seguirá lutando pela cidade. “Começa uma nova fase de diálogos, onde é preciso encontrar nas divergências, uma convergência mais madura para Vargem Grande do Sul. Seguirei na luta por aqueles que mais precisam”, afirmou.

Político experiente, ele também analisou a nova composição da Alesp e da Câmara Federal. “Embora o índice de renovação nesta eleição caiu em relação a 2018, é nítido o aumento de parlamentares que representam determinadas minorias. Logo, a tendência é de que tenhamos tanto na Alesp quanto na Câmara dos Deputados, debates mais plurais e significativos para o povo”, ponderou o ex-prefeito

Ele também analisou como ficará a interlocução da cidade com o próximo governo. “Observando-se a proximidade do prefeito Amarildo com o atual governador Rodrigo Garcia e sua declaração de apoio incondicional no segundo turno, tanto a Tarcísio quanto a Bolsonaro, acredito que Amarildo deve seguir o atual governador de São Paulo. Porém, independentemente dos resultados das eleições, Vargem Grande do Sul sempre deve estar em 1° lugar, ou seja, o bom diálogo e a busca por investimentos deverá acontecer com qualquer governante”, disse.