Comissão pede prorrogação de prazo da CEI do Almoxarifado

A Câmara de Vargem Grande do Sul instaurou em junho deste ano, a Comissão Especial de Inquérito (CEI) para averiguação de fatos ocorridos no Almoxarifado Municipal recentemente. Na sessão da terça-feira, dia 4, os vereadores aprovaram pedido de prorrogação do prazo para a conclusão do relatório final da CEI.

A Comissão é presidida pelo vereador Fernando Corretor (Republicanos), terá como relator Célio Santa Maria (PSB) e Parafuso (PSD) como membro, além dos vereadores Magalhães (União Brasil) e Itaroti (PTB) como suplentes.

De acordo com o requerimento que pediu a instauração da CEI, a comissão proposta tem como objetivo apurar situações ocorridas no âmbito do almoxarifado municipal, com relação à liberação de materiais inservíveis (sucata), consertos mecânicos na frota municipal e o recebimento dos ovos de Páscoa, que depois verificou-se estarem com etiqueta com data de validade já expirada. O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) negou que tenha havido irregularidades.

Pedido de prazo

Os vereadores aprovaram na sessão dessa semana a prorrogação do prazo final da CEI por mais 30 dias, a pedido de seu presidente. “Tem muitos vereadores que não acreditam no trabalho da comissão, por ser três vereadores simples, mas quero deixar claro que essa comissão vai fazer o relatório final em cima do depoimento de cada um que veio nessa Casa”, afirmou Fernando, quando fez uso da Palavra Livre. “Será feito com Justiça, sinceridade e jamais vou fazer como muitos políticos fazem, que usam de sua inteligência para prejudicar o próximo. Nós não vamos fazer isso. Vamos ser justos. Já ouvimos todas as testemunhas e queremos esse prazo para o relatório”, comentou.

Ele disse que todas as testemunhas já foram ouvidas e que a Comissão recebeu do Executivo mais de mil folhas de documentação, por isso a necessidade de se estender o prazo.