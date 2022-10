Vargem Grande do Sul, 148 anos

Márcia Iared, diretora de Cultura e Turismo

Iniciando as festividades dos 148 anos de Vargem Grande do Sul, neste mês de setembro, a Festa das Nações, evento de maior participação popular da cidade, que envolveu mais de 400 pessoas na sua programação de palco, além da valorosa participação das entidades locais na gastronomia dos países envolvidos, já se pôde notar com o seu sucesso a grande motivação da população para as festividades do mês.

Ainda hoje, o orgulho das pessoas por terem participado destes momentos é expressado em todos eventuais encontros e com o público que ainda se refere a festa com grande entusiasmo.

No dia 25, às ruas do centro da cidade tomadas por grande público pode assistir sob a coordenação da Educação, um dos maiores desfiles já realizados que além da parte cívica, que envolveu fanfarras, bandas, agremiações da região. As escolas, o Departamento de Esportes e demais grupos de nossa cidade trouxeram para as ruas o grande apelo ecológico de preservação da natureza”, comentou Márcia.

O encerramento das festividades na represa Eduíno Sbardellini promoveu no sábado dia 24, pela primeira vez, um grande show gospel com o reconhecido Juliano Son e seu grupo, que com grande talento de voz e interpretação tanto sensibilizou o público presente na sua maioria evangélicos com momentos de grande emoção e fé.

No domingo, dia 25, podemos dizer que após a abertura feita pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes prestando contas das várias e recentes conquistas para nossa cidade, e o vice Celso Ribeiro que referendou a importância destes resultados bem como os vereadores, um dos maiores públicos da represa foi tomado de contagiante alegria com o grande show dos sertanejos tradicionais e queridos Rio Negro e Solimões.

A competência da dupla quanto ao repertório e voz que tanto emociona as várias faixas etárias que não só assistiam como cantavam e dançavam juntos na plateia, nas barracas das entidades, nos bastidores, mostrando o quanto esta dupla calou na alma das pessoas.

O maravilhoso clima deste domingo fez com que mesmo encerrando o show, o público parecia não querer voltar para casa e continuou curtindo por um bom tempo o nosso maravilhoso espaço da represa.

Em todos os eventos, fomos felizes com a temperatura e o clima, graças também a grande motivação do pós pandemia e a natural tão represada vontade de encontrar pessoas em bons momentos como estes.

Salve Vargem Grande do Sul nos seus 148 Anos de História, que Deus continue abençoando nosso povo e nossos dirigentes. Iniciamos então a contagem regressiva de 730 dias rumo ao Sesquicentenário, em 2024. Obrigada novamente a todos que neste mês fizeram o melhor como cidadão para que pudéssemos hoje ter tantos motivos para agradecer.