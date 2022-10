Vereadores aprovam criação da Feira do Produtor Rural

A Câmara aprovou recentemente o Projeto de Lei nº 111/2022, que cria a Feira do Produtor Rural de Vargem Grande do Sul, a ser realizada em dias, locais e horários ainda a serem definidos em regulamento próprio, exceto aos sábados e domingos. A proposta se trata de um projeto voltado para os pequenos produtores rurais para comercialização direta com o consumidor.

Entre os idealizadores da iniciativa estão o ex-vereador José Geraldo Ramazotti, que há anos trabalha com agricultura na cidade e é o atual presidente do Rotary Club de Vargem, de Ciro Manzoni, da Casa da Agricultura, e com o Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. A feira tem como objetivo, ajudar os pequenos produtores rurais, a vender os seus produtos e oferecê-los à população também com um preço mais acessível.

À Gazeta de Vargem Grande, Ramazotti explicou sobre a proposta. “Só poderá participar, produtores do município, que plantam no município ou que residem no município. Para isso foi necessário fazer um projeto de lei, que já foi feito e já foi aprovado na Câmara Municipal”, disse.

No dia 28 de setembro, foi dado o primeiro passo para a realização da feira, sendo feita uma reunião com os produtores interessados para ouvir deles qual o melhor horário, dia e como será o funcionamento em si da feira.

Conforme explicou, a diferença dessa feira para a que é realizada tradicionalmente todos os domingos é que nessa feira o produtor só vende o que ele produzir. “Diferente da feira de domingo, que pode vender roupas, outros artigos que não são da produção própria. É basicamente para o pequeno agricultor desovar a produção deles, então essa é a finalidade da feira”, contou Ramazotti. Segundo ele, nesta primeira conversa foi falado sobre a feira ser realizada às quartas, no período da tarde, em local ainda a ser definido.

A lei

De acordo com a lei, a Feira do Produtor Rural se destina a oferecer à população, diretamente e sem intermediários, produtos produzidos e oriundos da respectiva propriedade rural previamente cadastrada no Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, como forma de proporcionar condições de geração de emprego e renda no município.

Será permitida a venda de frutas, hortaliças e seus derivados, alimentos artesanais como biscoitos, bolachas, doces, compotas, entre outros, também do artesanato típico rural utilizando-se de matéria-prima como madeira, bambu, palhas e fibras vegetais e afins, plantas e flores.

Além da venda desses produtos, a Feira do Produtor Rural será composta, ainda, por uma praça de alimentação para comercialização de alimentos e bebidas para consumo imediato, contemplando pastéis, salgados, tapioca e derivados da mandioca, derivados de milho, sucos, caldo de cana, café e chá, entre outros.

Somente poderá permanecer na feira, o produtor que participar de cursos de treinamento e capacitação oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), dentro de 12 meses a contar de sua inscrição.

Opção de renda

De acordo com a justificativa do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) da proposta, a Feira do Produtor é um projeto inovador e se apresenta como uma opção de renda para o produtor rural, por meio da venda direta dos produtos produzidos em sua propriedade rural, mediante comercialização diretamente junto ao consumidor, com possibilidade de obtenção de um lucro maior já que não haverá intermediador envolvido no processo.

Ele ressaltou que este tipo de comércio permite ainda, a troca de experiências e o estreitamento da relação produtor/consumidor, gerando mais confiança e a valorização da agricultura familiar, bem como a oportunidade do consumidor adquirir produtos frescos, colhidos e vendidos no mesmo dia.