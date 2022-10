Novo governador

Itaroti não escondeu sua preferência para o governo do Estado na última sessão de Câmara. Ao falar sobre a demora do DER em consertar o deslizamento do acostamento da estrada ente Vargem e Grama’, ele disse que o próximo governador gosta de fazer estrada, se referindo claramente ao ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputa com Haddad (PT) o Palácio dos Bandeirantes.

Simão Pedro

O vereador Paulinho da Prefeitura procurou a Gazeta para informar que além de trabalhar para os candidatos Luiza Erundina (Psol) e Rafa Zimbaldi (Cidadania), que foram reeleitos, também trabalhou por Simão Pedro (PT) que foi eleito para a Alesp.

Eleições 2022

Ainda na sessão, os vereadores destacaram os candidatos a deputado que foram eleitos, as votações que os políticos que apoiavam receberam na cidade e também parabenizaram a colega Danutta Rosseto (Republicanos), que disputou uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília e obteve mais de 4 mil votos.

Promoção social

A diretora da Promoção Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues, esteve na Câmara na sessão de terça para tirar dúvidas dos vereadores sobre documentação exigida pelo Conselho de Assistência Social a entidades e também sobre a distribuição de cestas básicas.

Incubadora

O diretor de Desenvolvimento, Juliano Scacabarozi, também esteve na sessão e entre os assuntos abordados, estava a incubadora de empresas, construída no Distrito Industrial e que não abriga nenhum empreendimento há muitos anos. De acordo com Juliano, havia um problema no telhado do imóvel que já foi sanado, mas ainda não há previsão de quando será aberto um chamamento público para as empresas interessadas em se instalar no espaço possam concorrer à licitação.

Emendas impositivas

O projeto do Orçamento para 2023 já chegou à Câmara e até o momento, os vereadores ainda não viram as emendas impositivas aprovadas peara a peça de 2022 serem cumpridas. Em requerimento, Paulinho mais uma vez pediu que ao menos as destinadas à Saúde sejam pagas, para auxiliar as entidades e a população.