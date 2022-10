Alunos da rede municipal festejaram Dia das Crianças

A garotada que frequenta as escolas e creches da prefeitura de Vargem Grande do Sul teve dias de muita diversão para celebrar o Dia das Crianças. As equipes da rede municipal de Educação prepararam muitas atividades, brinquedos, passeios e guloseimas para os alunos.

A diversão foi garantida para todas as idades desde os pequeninos das creches até os estudantes dos 5º anos do ensino Fundamental, tudo preparado com muito amor e carinho de acordo com idade, para que todos aproveitassem ao máximo, conforme destacou a prefeitura.

As atividades começaram no dia 5de outubro, e, continuaram até a quinta-feira, dia 14. De acordo com o explicado pelo Executivo, os dias foram marcados com uma linda decoração, para receber os alunos, com arco de balões, passeio de trenzinho, carreta da alegria, brinquedos infláveis, gincanas, cineminhas, brincadeiras; além de um cardápio com pratos especiais durante toda a semana, com pipoca, sorvetes e doces.

“A brincadeira, socialização e interação entre as crianças fazem parte da aprendizagem e desenvolvimento da criança, é um momento em que ela exercita todos os seus direitos e estabelece contato com os campos de experiência, como protagonista de seu desenvolvimento”, informou a prefeitura em suas postagens nas redes sociais.

Fotos: Prefeitura