Dia do Idoso teve programação diferenciada

Uma programação especial foi realizada pelo Departamento de Ação Social envolvendo os idosos do Centro de Convivência do Idoso (CCI) Haydeé e Antônio Longuini Neto e do Centro Lacordere Osório da Fonseca, para a comemoração do Dia Internacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro e que teve atividades especiais de 3 a 7 de outubro.

A segunda-feira, dia 3, foi dia de encontro no Sítio Boa Esperança, cedido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. A diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues; a primeira-dama, Maria Aparecida Teijada de Moraes; a presidente do Grupo Idade Feliz, Isabel Pedrozo e a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Thais Maria da Costa, receberam cerca de 150 convidados dos Centros de Convivência. Após a dinâmica sobre o Dia do Idoso, o pessoal pode aproveitar o restante da tarde com show da dupla Kety e Micaela.

No dia 4, a coordenadora do CRAS, Patrícia Helena Ferreira Quilez e a psicóloga Thais Maria da Costa estiveram no CCI Haydeé e Antônio Longuini Neto, na oportunidade foram realizadas várias atividades que despertaram os participantes para reflexão, convivência e entretenimento.

Na quarta-feira, dia 05, com o apoio do Departamento de Cultura e Turismo, dois ônibus percorreram os pontos turísticos da cidade, sob a coordenação de Lucas Buzato. A visitação coordenada, trouxe a história do município e culminou num delicioso café na antiga pousada da Cidinha.

Encerrando a semana, o pessoal se reuniu novamente no salão do Centro de Convivência e sob a organização do Grupo Idade Feliz, o encontro foi de bate papo, jogos e diversão finalizando as atividades da Semana do Idoso.

“Agradecemos imensamente o apoio do prefeito Amarildo e da primeira-dama Maria Aparecida, do Departamento de Cultura e Departamento de Educação, a toda a equipe do Departamento de Ação Social que se empenhou em preparar o cronograma com muitas atividades que demonstraram o quanto o público idoso é importante na nossa sociedade com sua colaboração, sua participação e também a reflexão sobre o aumento desse público e seus direitos. Agradecimento especial às professoras Fabiana Silva Fiorete e Marina Buffo do CCI e à Isabel Pedrozo Schiavo e toda diretoria do Grupo Idade Feliz”, disse a diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues.

Fotos: Prefeitura