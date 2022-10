Espaço Evelyn reuniu cerca de 1.500 pais e filhos

A 3ª edição do Espaço Evelyn aconteceu na quarta-feira, dia 12, e foi um sucesso. O evento foi realizado em 2018 e em 2019 e depois teve que ser paralisado por conta da pandemia da Covid-19, sendo retomado neste ano. A festa, cheia de brincadeiras e comidas deliciosas para as crianças da cidade, ocorre sempre no Dia das Crianças, dando continuidade à ação social desenvolvida inicialmente por Evelyn Mendonça de Figueiredo, falecida em 2018.

Desde então, anualmente, o empresário Amarildo de Figueiredo, o conhecido Ratinho da Solução Eventos e pai de Evelyn, realiza o evento com a ajuda de voluntários e empresas parceiras. Como nas edições anteriores, a edição deste ano foi um grande sucesso e reuniu mais de 1.500 pessoas. “Foi feito um pedido de que as crianças tinham que ir com acompanhante e eu imagino que tínhamos uma faixa de 1.500 pessoas, entre crianças e adultos, porque estou calculando 700 crianças no evento”, disse Ratinho.

À Gazeta de Vargem Grande, Ratinho contou que a comemoração só foi possível com a ajuda dos voluntários, sendo que havia aproximadamente 60 pessoas auxiliando nas atividades da festa.

“Distribuímos mais de mil algodões doce, mais de mil copos de suco, mais de mil saquinhos de pipoca, mais de 2 mil pastéis e mais de 1.500 hot dogs. Além disso, o carro chefe da festa foi um café gelado que o Café Pacaembu forneceu para nós. Foram mais de 1.500 copos de café gelado para as crianças”, disse.

O evento contou com uma variedade de brinquedos infláveis, show no palco com muitos brindes, que foram doados pela Fuzil. “A Fuzil mandou muitos produtos, sendo um mais bonito que o outro”, comentou.

No final do evento, foram distribuídos mais de mil brinquedos para as crianças, que levaram para casa junto com sacolinhas de doce.

Segundo Ratinho, o sucesso do evento dá um “gás” para pensar na próxima edição. “Estamos sempre focados, vamos começar a pedir agora para os empresários irem se preparando para o ano que vem, assim, eles nos ajudam com mais intensidade e a festa, com certeza, será melhor”, completou o empresário.