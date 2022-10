Jabuticaba Rodeo Festival começa no dia 21

Um dos eventos mais aguardados de Casa Branca e região, o Jabuticaba Rodeo Festival será realizado nos dias 21, 22, 23 e 24 de outubro.

A grade de shows começa com apresentação da dupla Edson e Hudson, no dia 21, sexta-feira próxima. A entrada é gratuita e os portões serão abertos às 19h30. A organização pede que os espectadores levem um quilo de alimento não perecível.

Os shows seguintes serão no sábado, dia 22, com Charles e Mancini, no domingo, dia 23, com Vini e Lucas e a dupla Carlos e Jader e no encerramento, no dia 24, a apresentação será de Henrique e Diego. Todos os dias a pista terá entrada gratuita, mas quem quiser pode adquirir camarote e área vip, onde haverá shows todos os dias com André e Thiago.

Rodeio

Nos dias do evento, haverá as provas do Circuito VR Copa de Rodeio, com provas em touros, além das disputas de Team Penning e Prova dos Três Tambores.