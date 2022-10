Jovens de Vargem participaram da maior feira de games da América Latina

A Brasil Game Show ou BGS, é a maior feira de jogos digitais da América Latina. Após 2 anos sem o evento por conta da pandemia esta edição, a 13ª, foi a maior de todas. O evento, que tradicionalmente acontecia por quatro dias, desta vez durou uma semana, de 6 a 12 de outubro, na Expo Center Norte, em São Paulo.

A feira é conhecida por unir não apenas amantes dos videogames, mas também entusiastas de tecnologia e consumidores de conteúdo da cultura pop no geral. Entre as marcas expositoras, estavam as maiores dos games, como Nintendo e Sony, empresas por trás do Nintendo Switch e da marca PlayStation. Neste ano, a marca Microsoft responsável pelo Xbox, não esteve presente. Participaram também muitas marcas de eletro-eletrônicos apresentando as grandes novidades da indústria.

Além dos estandes e apresentações nos palcos que aconteciam o tempo todo, a feira também contava com a presença de várias celebridades do mundo dos games como youtubers, streamers, tiktokers e jogadores de eSports. Entre eles, estavam jogadores do time americano Liquid e da equipe brasileira LOUD. No mês passado, o time masculino da brasileira LOUD foi campeão do mundial de Valorant.

Entre os dias 10 e 12, ocorreu a Copa NOBRU, no Free Fire. Além disso, o evento teve dois campeonatos com jogadores profissionais de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO): um no dia 8, com as equipes femininas dos times brasileiros FURIA e MIBR e outro no dia 9, com os times masculinos da FURIA Academy e da Meta Gaming.

Entre os vargengrandenses que estiveram presentes acompanhando a feira registramos Nicolas Dapena, Tamires Ferreira, Luís Felipe dos Santos, João Vitor da Silva, Luiza Ferrete, Camily Cardoso de Morais, Miguel Augusto Minhoto de Sousa, Kauê Bernardes e a estagiária da Gazeta, Ana Elisa Bagatin. Eles compareceram ao evento no sábado, dia 8 e estavam ansiosos por esse dia, muitos já tinham comprado ingresso em 2020 antes da pandemia acontecer.

Ana Elisa, Tamires e Nicolas com cosplayer da personagem Jett do jogo Valorant. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Elisa e a streamer e embaixadora do Facebook Gaming, funBABE. Foto: Arquivo Pessoal