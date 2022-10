Judocas da Bushido festejam Dia das Crianças

A Associação e Projeto Social Bushido de Judô, do sensei Daniel Garcia, organizaram no sábado dia 8, uma grande festa do Dia das Crianças para todos os judocas do projeto. A festa contou com mais de 130 crianças e teve a presença do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e do diretor de Esportes e Lazer, Luís Carlos Garcia da Silva, que entregaram quimonos para os judocas competidores e falaram sobre a importância do projeto Bushido para Vargem Grande do Sul.

A festa foi muito bem organizada pela diretoria da Bushido que teve a ajuda de muitos pais e mães dos judocas que entregaram para as crianças sacolinhas de doces, salgados, cachorro quente, refrigerante e muito mais. A festa foi marcada pela apresentação do pessoal da Maker X Studio com os super-heróis e todos os judocas do projeto.

O sensei Daniel parabenizou todos os envolvidos na festa das crianças. “Parabéns a toda a diretoria Bushido, presidente João Ney, Juliana Fermoselli, ao pessoal da Maker X Studio, Fábio Tabet, Mariana Ribeiro Tabet, Gustavo Slootemaker Tabet, Guilherme Tabet, Diego Colan, Duda Fermoselli, a todos os pais e mães que colaboraram com os doces, salgados e na organização do evento. Agradecimentos ao prefeito Amarildo e diretor de esportes, Luís Carlos pela presença, pela doação dos quimonos para os nossos atletas e pela parceria de sempre. Arigato gozaimasu”, agradeceu o sensei.