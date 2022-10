Programa Casa Branca mais verde promove arborização

O Programa Casa Branca Mais Verde faz parte da Agenda Municipal de Sustentabilidade da prefeitura da cidade vizinha a Vargem Grande do Sul e tem o intuito de realizar a arborização urbana no município. Com a chegada da temporada de chuvas, a equipe do meio ambiente da prefeitura casabranquense reiniciou o plantio de árvores pela cidade em locais onde já existiam as covas abertas.

Foram contabilizadas 67 covas abertas por toda a cidade e até o momento, quarenta e oito mudas de Resedá, Flamboyant Mirim e Samambaia foram plantadas. De acordo com o Departamento de Meio Ambiente, o plantio vai acompanhar o Programa Bairros em Ordem, desenvolvido pela prefeitura e arborizar todos os cantos da cidade.

“As árvores embelezam as nossas cidades e nos dão a sensação, física e psicológica, de bem-estar: que é quando percebemos a natureza e nos sentimos bem, entretanto é muito importante à ajuda da população para manter as árvores saudáveis”, postou o Executivo de Casa Branca.